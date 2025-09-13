Τζον Κράιερ για το «Two and a Half Men»: Έπαιρνα το ένα τρίτο της αμοιβής του Τσάρλι Σιν
Ο Κράιερ πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή σειρά μέχρι και τη 12η και τελευταία σεζόν
Η αμοιβή του Τζον Κράιερ για τη συμμετοχή του στη σειρά «Two and a Half Men» ήταν μόλις το ένα τρίτο αυτής του Τσάρλι Σιν, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «aka Charlie Sheen».
Όπως ανέφερε, η αμοιβή του ήταν αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με του συμπρωταγωνιστή του, παρόλο που η ασταθής συμπεριφορά του Σιν έθεσε σε κίνδυνο τη συνέχιση της σειράς και οδήγησε τελικά στην απόλυσή του μετά την 8η σεζόν.
Τα γυρίσματα είχαν ήδη καθυστερήσει αφού ο ηθοποιός είχε μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης και είχε δυσφημήσει δημόσια τον δημιουργό της σειράς, Τσακ Λόρι.
«Βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση από κάθε άποψη και επαναδιαπραγματεύεται το συμβόλαιό του για ένα ακόμη έτος σε ένα σόου στο οποίο θα ήμουν και εγώ», είπε ο Κράιερ στο ντοκιμαντέρ.
Στη συνέχεια παρομοίασε την ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα σε εκείνον και τον συνάδελφό του, με τον πρώην ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος «λάμβανε τεράστια ποσά βοήθειας από χώρες που τον φοβόντουσαν. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε και εδώ. Οι διαπραγματεύσεις του Σιν εκτοξεύτηκαν επειδή η ζωή του διαλυόταν. Εγώ, που η ζωή μου ήταν αρκετά καλή εκείνη την εποχή, έπαιρνα το ένα τρίτο από αυτό».
Ο Κράιερ συνέχισε να πρωταγωνιστεί στο «Two and a Half Men» μέχρι και τη 12η και τελευταία σεζόν του. Στο ντοκιμαντέρ, είπε επίσης ότι το CBS ήταν κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένο να «δώσει στον Τσάρλι αυτό το αστρονομικό ποσό» επειδή είχε ήδη «προπωλήσει αρκετές επιπλέον σεζόν της σειράς», πριν τη δημόσια κατάρρευσή του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Forbes» από το 2011, ο Σιν κέρδιζε τότε 1,9 εκατομμύρια δολάρια για κάθε επεισόδιο. «Δούλεψα με τον Τσάρλι Σιν για οκτώ χρόνια. Και αν αναρωτιέστε πώς ήταν, όταν ξεκίνησα είχα μαλλιά» σημείωσε ο κωμικός.
Επιπλέον, ο Κράιερ εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ, εξηγώντας: «Είχα κάποια ανασφάλεια για τη συμμετοχή μου σε αυτό, εν μέρει επειδή ένα κομμάτι του κύκλου ζωής του Σιν είχε τρομερά λάθη, να φτάνει στον πάτο, και μετά να ξαναρχίζει. Δεν ήθελα να είμαι κομμάτι αυτού του κύκλου. Δεν είμαι εδώ για να τον ενισχύσω, αλλά ούτε να τον καταστρέψω. Και ελπίζω πραγματικά να μην πάει άσχημα αυτό το ντοκιμαντέρ». Το ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» σε σκηνοθεσία Άντριου Φ. Ρέντσι είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το «Variety».
Ο Κράιερ συνέχισε να πρωταγωνιστεί στο «Two and a Half Men» μέχρι και τη 12η και τελευταία σεζόν του. Στο ντοκιμαντέρ, είπε επίσης ότι το CBS ήταν κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένο να «δώσει στον Τσάρλι αυτό το αστρονομικό ποσό» επειδή είχε ήδη «προπωλήσει αρκετές επιπλέον σεζόν της σειράς», πριν τη δημόσια κατάρρευσή του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Forbes» από το 2011, ο Σιν κέρδιζε τότε 1,9 εκατομμύρια δολάρια για κάθε επεισόδιο. «Δούλεψα με τον Τσάρλι Σιν για οκτώ χρόνια. Και αν αναρωτιέστε πώς ήταν, όταν ξεκίνησα είχα μαλλιά» σημείωσε ο κωμικός.
Επιπλέον, ο Κράιερ εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ, εξηγώντας: «Είχα κάποια ανασφάλεια για τη συμμετοχή μου σε αυτό, εν μέρει επειδή ένα κομμάτι του κύκλου ζωής του Σιν είχε τρομερά λάθη, να φτάνει στον πάτο, και μετά να ξαναρχίζει. Δεν ήθελα να είμαι κομμάτι αυτού του κύκλου. Δεν είμαι εδώ για να τον ενισχύσω, αλλά ούτε να τον καταστρέψω. Και ελπίζω πραγματικά να μην πάει άσχημα αυτό το ντοκιμαντέρ». Το ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» σε σκηνοθεσία Άντριου Φ. Ρέντσι είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το «Variety».
