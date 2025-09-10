Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο: Ήταν κάτι απρόβλεπτο, ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα
Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου, σχολίασε η ηθοποιός
Την αρχή της σχέσης με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση περιέγραψε η Μαρία Κορινθίου χαρακτηρίζοντάς την απρόβλεπτη, ενώ δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν ξαφνικά.
Πριν από περίπου δύο μήνες, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε ότι προχώρησε στην προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της από τον Γιάννη Αϊβάζη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στο περιοδικό «OK!» ξεκαθάρισε ότι μετά τον χωρισμό της δεν αναζητούσε έναν νέο δεσμό. Όπως είπε: «Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα».
Όσο για την απόφασή της να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, η Μαρία Κορινθίου τόνισε ότι ο κύκλος της γνώριζε για τις εξελίξεις στα προσωπικά της, επομένως αποφάσισε να μιλήσει η ίδια για τον σύντροφό της, όπως και έκανε: «Δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο».
Περιγράφοντας τα στοιχεία εκείνα που ξεχώρισε στον Γιώργο Καραθανάση, η ηθοποιός ανέφερε ότι τη γοήτευσαν «πολλά, η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά».
