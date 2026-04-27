Ζενεβιέβ Μαζαρί: Μπορώ επίσημα να πω ότι θα είμαι στο GNTM
Ζενεβιέβ Μαζαρί GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Μπορώ επίσημα να πω ότι θα είμαι στο GNTM

Εγώ είμαι τώρα δύο μήνες που έχω ξεκινήσει ήδη και δουλεύω την προετοιμασία, διευκρίνισε η art director

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Μπορώ επίσημα να πω ότι θα είμαι στο GNTM
Για μία ακόμη χρονιά θα αποτελέσει μέρος του GNTM η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Αν και γνώριζε εδώ και δύο μήνες ότι θα είναι και πάλι παρούσα στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων, η art director διευκρίνισε ότι είναι σε θέση πλέον  να το ανακοινώσει επίσημα. 

Προχωρώντας σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 27 Απριλίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανέφερε: «Ξεκινάμε στο GNTM. Εγώ είμαι τώρα δύο μήνες που έχω ξεκινήσει ήδη και δουλεύω την προετοιμασία. Είμαι πολύ πριν από όλες αυτές τις ανακοινώσεις».

«Δεν ανακοινώνω ποτέ τίποτα. Μπορώ απλώς πλέον επίσημα να σας λέω ότι θα είμαι στο GNTM, γιατί δύο μήνες τώρα το κρύβουμε. Εννοείται, ακούω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα επίσημο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μεταξύ άλλων, η Ζενεβιέβ Μαζαρί ρωτήθηκε για τα σενάρια που θέλουν την Μπέττυ Μαγγίρα να προστίθεται στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το GNTM. Αν και δεν θέλησε να τοποθετηθεί, σημείωσε πως ήταν άψογη η συνεργασία τους, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε ως guest σε επεισόδιο του τελευταίου κύκλου. «Συνεργαστήκαμε απίστευτα. Είναι μια γυναίκα γεμάτη ενέργεια. Τη λάτρεψα», αρκέστηκε να πει.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

