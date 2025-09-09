Ο Μάικλ Κέιν επιστρέφει στον κινηματογράφο δύο χρόνια μετά την απόφασή του να αποσυρθεί
Μάικλ Κέιν Κινηματογράφος

Ο 92χρονος ηθοποιός φαίνεται πως θα επιστρέψει στην υποκριτική για να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Βιν Ντίζελ

Ελένη Μήτση
Ο θρυλικός Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Κέιν επιστρέφει στον κινηματογράφο, δύο μόλις χρόνια μετά την απόφασή του να αποσυρθεί.

Ο Κέιν, ο οποίος κέρδισε δύο Όσκαρ κατά τη διάρκεια της καριέρας του για τις ταινίες «Hannah and Her Sisters» και «The Cider House Rules» έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο «The Great Escaper» του 2023.

Ο 92χρονος ηθοποιός φαίνεται πως δεν μπορεί να μείνει μακριά από τον κινηματογράφο. Σύμφωνα μάλιστα με το «Deadline», πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική για να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Βιν Ντίζελ.

Οι δύο ηθοποιοί έπαιξαν μαζί στην ταινία «The Last Witch Hunter» του 2015 και με μια συνέχεια να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Κέιν φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πατέρας Ντόλαν.

Ο Κέιν έχει επαινέσει αρκετές φορές τον Ντίζελ τα τελευταία χρόνια. Στα απομνημονεύματά του, «Don’t Look Back, You’ll Trip Over» έχει γράψει: «Ο Βιν είναι ξεχωριστός. Λατρεύω τον Βιν. Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο πριν από περίπου 30 χρόνια. Απλώς τον χαιρέτησα ενστικτωδώς με μια αγκαλιά και ανακοίνωσα σε όλους: “Αυτός είναι ο γιος μου!”. Μερικές φορές νιώθεις μια σύνδεση. Μου άρεσε αμέσως ο τύπος. Έχει μεγάλη καρδιά».

Ελένη Μήτση

