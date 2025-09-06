Μπέσσυ Αργυράκη: Χάσαμε την οικογένειά μου μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχασα τον κόσμο μου
Ευτυχώς είχα δημιουργήσει τη δική μου οικογένεια με τον άντρα μου, την κόρη και τον γιο μου, πρόσθεσε
Για τις προσωπικές της απώλειες και την επιστροφή του γιου της στην Ελλάδα μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δύσκολη διαχείριση του χαμού του πατέρα, της μητέρας και της αδελφής της, που συνέβησαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όταν η ίδια ήταν ακόμα νέα.
Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν», εξήγησε ότι την περίοδο εκείνη ένιωθε σαν «να έχασε τον κόσμο της». Ευτυχώς, τη βοήθησε το γεγονός ότι έκανε τη δική της οικογένεια. «Χάσαμε την οικογένειά μου πολύ νέοι και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ήταν τρομερά δύσκολο. Έχασα τον κόσμο μου, αλλά ευτυχώς είχα δημιουργήσει τη δική μου οικογένεια με τον άντρα μου, την κόρη και τον γιο μου», παραδέχτηκε.
Το στήριγμά της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ήταν τα παιδιά της, που της δίνουν δύναμη και την ενθαρρύνουν να συνεχίσει: «Η κόρη, ο γιος μου, που είναι ένα δραστήριο αστέρι, υπερκινητικός σαν τη μάνα του, με στόχους και ενέργεια, με βοηθά να αντιμετωπίζω τις δύσκολες στιγμές».
Η συζήτηση στράφηκε και στην επιστροφή του γιου της στην Ελλάδα, μετά από μια καριέρα στο εξωτερικό ως σεφ. Η Μπέσσυ Αργυράκη περιέγραψε με χαρά την αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία και την επιστροφή του κοντά στην οικογένεια: «Ήταν σεφ στο εξωτερικό και κουράστηκε πολύ να είναι μακριά από την οικογένειά του. Κατανοώ απόλυτα την απόφασή του να επιστρέψει και να είναι κοντά μας. Τώρα ασχολείται με νέες δραστηριότητες εδώ στην Ελλάδα, τις οποίες ξεκίνησε πρόσφατα και πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι χαρά μας να τον έχουμε κοντά και να τον βλέπουμε να προχωράει επαγγελματικά».
