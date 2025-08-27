Cardi B: Γυναίκα κατέθεσε μήνυση εις βάρος της για επίθεση και βιαιοπραγία
Η ράπερ φέρεται να την τραυμάτισε στο πρόσωπο με τα νύχια της και να την έφτυσε
Σε δίκη που διεξήχθη τη Δευτέρα 25 Aυγούστου στο Λος Άντζελες, μια γυναίκα που εργάζεται ως υπάλληλος ασφαλείας κατέθεσε ότι η Cardi B την ταπείνωσε κατά τη διάρκεια ενός έντονου επεισοδίου, σε ιατρείο το 2018. Η Emani Ellis ισχυρίστηκε ότι η ράπερ, η οποία τότε ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, την έφτυσε, τη γρατζούνισε με τα νύχια της στο μάγουλο και την προσέβαλε με ρατσιστικά σχόλια.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη όταν η Ellis πλησίασε την Cardi B με το τηλέφωνό της στο ιατρείο γυναικολόγου, με την τραγουδίστρια να ενοχλείται, πιστεύοντας ότι η σεκιούριτι προσπαθούσε να αποκαλύψει την ιδιωτική της επίσκεψη. Στην κατάθεσή της, η γυναίκα αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε το τηλέφωνό της για να τραβήξει φωτογραφίες και ανέφερε ότι η Cardi B της είπε: «Γιατί, ρε γαμώτο, λες στους άλλους ότι με είδες;».
Η σεκιούριτι προσπάθησε να την ηρεμήσει, αλλά, σύμφωνα με την ίδια, η ράπερ την απείλησε ότι θα την έκανε να χάσει τη δουλειά της, υποτίμησε τον ρόλο της, την προσέβαλε για το σώμα της και την έβρισε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Η Emani Ellis κατέθεσε επίσης ότι η Cardi B επιχείρησε να τη χτυπήσει, χωρίς όμως να το καταφέρει και ότι χρειάστηκε τελικά πλαστική επέμβαση για το τραύμα που υπέστη στο μάγουλο από τα μακριά νύχια της τραγουδίστριας. Η σεκιούριτι έχει καταθέσει μήνυση για επίθεση και βιαιοπραγία.
Η Cardi B βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, εμφανώς ψύχραιμη, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της. Η ράπερ έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κι άλλα νομικά προβλήματα λόγω του εκρηκτικού της χαρακτήρα.
Τον Οκτώβριο του 2018 παραδόθηκε στις αρχές για άλλη μια σωματική διαμάχη σε στριπ κλαμπ της Νέας Υόρκης, ενώ το 2023 κατηγορήθηκε για επίθεση και βιαιοπραγία όταν χτύπησε μια γυναίκα με μικρόφωνο κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λας Βέγκας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Cardi B allegedly spit on, slashed security guard’s face with fingernails during violent fight: testimony https://t.co/wYl9O3yC2a pic.twitter.com/IuDB1QG7XM— Page Six (@PageSix) August 26, 2025
