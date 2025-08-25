Η Κλόντια Σίφερ συνεχίζει τις διακοπές στην Ελλάδα και δείχνει πώς περνάει τις «καλοκαιρινές νύχτες»
Η Κλόντια Σίφερ συνεχίζει τις διακοπές στην Ελλάδα και δείχνει πώς περνάει τις «καλοκαιρινές νύχτες»
Το διάσημο μοντέλο επισκέφτηκε για ακόμη ένα καλοκαίρι τη χώρα
Τις διακοπές της στην Ελλάδα συνεχίζει η Κλόντια Σίφερ και αποφάσισε να δείξει στους followers της τι φόρεσε σε βραδινή της βόλτα.
Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, το μοντέλο από τη Γερμανία έκανε γνωστό ότι επισκέφτηκε για ακόμη ένα καλοκαίρι τη χώρα. Με νέα ανάρτησή της στα social media την Κυριακή, δημοσίευσε φωτογραφίες της με ένα μακρύ φόρεμα σε ανοιχτή απόχρωση, σημειώνοντας στη λεζάντα «καλοκαιρινές νύχτες στην Ελλάδα».
Η Σίφερ δεν έχει αποκαλύψει σε ποια περιοχή ταξίδεψε, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της. Πέρυσι είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά της σε ελληνικό προορισμό, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε βρεθεί στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα την Κορώνη.
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από εικόνες που κοινοποίησε στο Instagram την Παρασκευή, η Σίφερ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στη χώρα, συνοδεύοντάς τα με τη φράση «η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη». Σε μία από τις λήψεις, το μοντέλο πόζαρε φορώντας ένα πολύχρωμο φόρεμα, έχοντας ως φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από εικόνες που κοινοποίησε στο Instagram την Παρασκευή, η Σίφερ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στη χώρα, συνοδεύοντάς τα με τη φράση «η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη». Σε μία από τις λήψεις, το μοντέλο πόζαρε φορώντας ένα πολύχρωμο φόρεμα, έχοντας ως φόντο το ηλιοβασίλεμα.
«Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη»
Δείτε την ανάρτησή της
