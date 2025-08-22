Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»
GALA
Κλόντια Σίφερ Διακοπές Ελλάδα

Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»

Το μοντέλο από τη Γερμανία πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»
8 ΣΧΟΛΙΑ
Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι η Κλόντια Σίφερ, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για χώρα.

Μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε το μοντέλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε «η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».

Η Σίφερ μπορεί να μην αποκάλυψε το μέρος, όπου ταξίδεψε για τις διακοπές της, μοιράστηκε όμως εικόνες της με ένα πολύχρωμο μακρύ φόρεμα.

Σε μία από τις λήψεις που κοινοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου στο Instagram, πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»
Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»


Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»
Κλείσιμο

Το μοντέλο από τη Γερμανία έχει αποδείξει πολλές φορές την αγάπη της για την Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια την επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Πέρυσι είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά της στη χώρα

Δείτε την ανάρτησή της

Τον περασμένο Σεπτέμβριο επισκέφτηκε τη Μεσσηνία και συγκεκριμένα την Κορώνη.  Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, το μοναστήρι μέσα στο Κάστρο, αλλά και από τα γραφικά σοκάκια της περιοχής.


Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού

Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα

Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης