Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»

Σίφερ μπορεί να μην αποκάλυψε το μέρος, όπου ταξίδεψε για τις διακοπές της, μοιράστηκε όμως εικόνες της με ένα πολύχρωμο μακρύ φόρεμα.



Σε μία από τις λήψεις που κοινοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου στο Instagram, πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Κλείσιμο





Δείτε την ανάρτησή της



Το μοντέλο από τη Γερμανία έχει αποδείξει πολλές φορές την αγάπη της για την Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια την επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Πέρυσι είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά της στη χώρα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)







Τον περασμένο Σεπτέμβριο επισκέφτηκε τη Μεσσηνία και συγκεκριμένα την Κορώνη . Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, το μοναστήρι μέσα στο Κάστρο, αλλά και από τα γραφικά σοκάκια της περιοχής.