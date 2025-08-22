Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»
Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές της: «Είναι απλά πανέμορφα»
Το μοντέλο από τη Γερμανία πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι η Κλόντια Σίφερ, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για χώρα.
Μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε το μοντέλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε «η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».
Η Σίφερ μπορεί να μην αποκάλυψε το μέρος, όπου ταξίδεψε για τις διακοπές της, μοιράστηκε όμως εικόνες της με ένα πολύχρωμο μακρύ φόρεμα.
Σε μία από τις λήψεις που κοινοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου στο Instagram, πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Το μοντέλο από τη Γερμανία έχει αποδείξει πολλές φορές την αγάπη της για την Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια την επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Πέρυσι είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά της στη χώρα.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο επισκέφτηκε τη Μεσσηνία και συγκεκριμένα την Κορώνη. Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, το μοναστήρι μέσα στο Κάστρο, αλλά και από τα γραφικά σοκάκια της περιοχής.
