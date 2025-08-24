Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών
Ο γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του παρουσιαστή έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από τη ζωή - «Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο» έγραψε στο Instagram ο γιος του
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.
Το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος, μίλησε για τελευταία φορά με τον πατέρα του το Σάββατο.
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας σύμφωνα με την ανάρτηση του γιου του αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια προβλήματα με την υγεία του: «Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια».
Οικογενειακές φωτογραφίες με την αδερφή του, Παυλίνα, τη μητέρα του Βίκυ Βουρλάκη και τον εκλιπόντα πατέρα του κοινοποίησε ο δημοσιογράφος, σημειώνοντας πως οι γονείς του θα συμπλήρωναν σε λίγους μήνες 60 χρόνια κοινής πορείας: «Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Αποφοίτησε από το Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1972.
Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας
Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία και βιβλία. Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά: την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός.
Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α' Αθηνών και κατετάγη στη 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.
Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στη συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.
Η ανακοίνωση της ΝΔ
Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.
Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.
Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.
Πώς τον αποχαιρετούν φίλοι και συνάδελφοι
Δείτε μερικά χαρακτηριστικά tweets:
Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειας του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος. https://t.co/suWZM2kRnb— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 24, 2025
Ο Δημήτρης Κωνστανταρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 24, 2025
#Κωνστανταρας #ΔημητρηςΚωνσταντάρας Ένας υπέροχος μπαμπάς,ένας συγκροτημένος δημοσογράφος,ένας μορφωμένος και πολιτισμένος άνθρωπος…..Σ ευχαριστώ πολύ…Καλό σου ταξίδι αγαπημένε Δημήτρη…. pic.twitter.com/ZuaMWb4i5k— Παύλος Παπαδημητρίου (@pavlospapadim) August 24, 2025
#Κωνστανταρας #ΔημητρηςΚωνσταντάρας ΕΡΤ 1 1991/πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ.Κωνστανταρας .Υπέροχος άνθρωπος ,σπουδαίος δάσκαλος ,υπομονετικός με τους καινούργιους.. Ευγενής,Μορφωμένος συγκροτημένος Καλό σου ταξίδι Δημήτρη….🙏🏼 pic.twitter.com/tQdoBwIL1F— Liza Doukakarou (@LizaDoukakarou1) August 24, 2025
