Η τελευταία ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντάρα - Χαμογελαστός με τη σύζυγό του Βίκυ
«Βόλτα στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes» είχε γράψει ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του
Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.
Τα τελευταία δύο χρόνια είχε αρκετά προβλήματα με την υγεία του, ενώ όπως φαίνονται και στις αναρτήσεις του, κυκλοφορούσε με σωληνάκι στη μύτη του.
Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου εμφανιζόταν χαμογελαστός μαζί με την σύζυγό του, Βίκυ σε μια βόλτα τους στην Γλυφάδα.
Συγκεκριμένα έγραφε: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας».
