Μαράια Κάρεϊ: Το αίτημα που σκοπεύει να υποβάλει στον βασιλιά Κάρολο
Η 56χρονη σταρ θα εμφανιστεί στην έπαυλη του μονάρχη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Heritage Live
Τι σκοπεύει να ρωτήσει τον βασιλιά Κάρολο όταν εμφανιστεί μπροστά του αργότερα μέσα στον μήνα στο Sandringham αποκάλυψε η Μαράια Κάρεϊ και η απάντησή της μάλλον ξάφνιασε τους θαυμαστές της. Η 56χρονη σταρ θα εμφανιστεί στην έπαυλη του μονάρχη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Heritage Live, μαζί με τον Nile Rodgers & Chic και τις Eternal. Μιλώντας στο ραδιόφωνο Capital Xtra, η τραγουδίστρια αρχικά είπε ότι δεν έχει κάποιο αίτημα για τον βασιλιά, καθώς «δεν θέλει να τον ενοχλήσει».
Όταν όμως ο παρουσιαστής την προέτρεψε να διατυπώσει κάποια αιτήματα εκ μέρους του, εκείνος πρότεινε: «Κατάργηση φόρων, κατάργηση χρέωσης συμφόρησης, αμέσως». Η Μαράια Κάρεϊ παραδέχτηκε ότι δεν καταλάβαινε πλήρως επειδή δεν είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον παρουσιαστή να προσθέτει: «Καμία φορολογία, καμία χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης, καμία χρέωση στάθμευσης για το υπόλοιπο της ζωής μου». Η τραγουδίστρια απάντησε γελώντας: «Και νομίζεις ότι θα σου το δώσει;». Τελικά, είπε ότι θα το ρωτήσει, αλλά «θα πει πως της το ζήτησε ο παρουσιαστής», τονίζοντας μάλιστα πως είναι «σοβαρή» για το αίτημα.
Σε άλλη της ραδιοφωνική εμφάνιση στο Capital Radio, η Μαράια Κάρεϊ παραδέχτηκε ότι «δεν ξέρει ποτέ τι μέρα είναι» και δεν έχει νιώσει ποτέ το λεγόμενο «συναίσθημα της Παρασκευής», λόγω της προσωπικής της «δέσμευσης» να μην αναγνωρίζει τον χρόνο. Ο Κρις Σταρκ τότε, της θύμισε ότι σε προηγούμενη συνέντευξη είχε πει πως δεν μετρά τον χρόνο, με την ίδια να απαντά: «Δεν το νιώθω, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι μέρα είναι». Μάλιστα, αναρωτήθηκε αν το συναίσθημα αυτό είναι επινόηση των παραγωγών της εκπομπής, μη γνωρίζοντας ότι πρόκειται για φράση γνωστή διεθνώς.
Κατά τη διαμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τραγουδίστρια φέρεται να πληρώνει πάνω από 250.000 λίρες για το ξενοδοχείο της. Σύμφωνα με τη Sun, μένει στη σουίτα του τελευταίου ορόφου του ξενοδοχείου Corinthia στο Λονδίνο, με ταράτσα, κελάρι κρασιών, ιδιωτικό σπα και σαλόνι με τζάκι, που κοστίζει περίπου 20.000 λίρες τη βραδιά. «Έκλεισε δύο εβδομάδες στην καλύτερη σουίτα. Το βασιλικό live είναι τεράστια υπόθεση, οπότε ζει σαν βασίλισσα», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της.
Η σταρ εμφανίστηκε στο Brighton Pride το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού έφτασε με το ιδιωτικό της τζετ. Στις 15 Αυγούστου θα ανέβει στη σκηνή του Sandringham για τα μεγάλα υπαίθρια live του Heritage Live. Μάλιστα, φαίνεται να είναι μία από τις πιο «πολύτιμες» καλεσμένες του Corinthia, αφού, όπως γράφει η Sun, η Beyoncé τον Ιούνιο «υποκλίθηκε» στη συνάδελφό της, αδειάζοντας την πολυτελή σουίτα των 25.000 λιρών τη βραδιά για να μείνει η Mαράια Κάρεϊ.
Mariah Carey reveals the unlikely requests she has for King Charles when she performs for him at Sandringham https://t.co/C6ZQLzKUi4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 8, 2025
