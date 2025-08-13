Τζακ Νίκολσον: Η πρώην σύντροφος του εγγονού του ζητά περιοριστικά μέτρα - Οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία
Ο Σον Νάιτ Νικολσον συνελήφθη πριν από μερικές μέρες μετά την επίθεση σε βάρος της Ελίζαμπεθ Λόουλορ, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση
Περιοριστικά μέτρα κατά του εγγονού του Τζακ Νίκολσον, Σον Νάιτ, κατέθεσε η πρώην σύντροφός του, Ελίζαμπεθ Λόουλορ. Ο 29χρονος άντρας συνελήφθη πριν από μερικές μέρες για ενδοοικογενειακή βία μετά την επίθεση σε βάρος της, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Η ακρόαση για τα περιοριστικά μέτρα έχει οριστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου στο δικαστήριο της Σάντα Μόνικα.
Όπως υποστήριξε η Ελίζαμπεθ Λόουλορ, το βράδυ της 23ης Ιουλίου συμφώνησε να συναντήσει τον Σον Νάιτ Νίκολσον για μια ήρεμη συζήτηση μεταξύ πρώην συντρόφων. Ωστόσο, η συνάντηση κατέληξε με τη Λόουλορ αναίσθητη και με σπασμένο τμήμα μπροστινού δοντιού.
Σύμφωνα με πηγές και αστυνομική αναφορά που εξασφάλισε το PEOPLE, η 28χρονη ανέφερε στην αστυνομία ότι ο Νίκολσον την είχε προσεγγίσει μετά από μια υποτιθέμενη περίοδο αποτοξίνωσης, δηλώνοντας πως ήθελε να επανασυνδεθούν ως φίλοι και να συζητήσουν για μια δύσκολη φάση της ζωής του. Ο Νίκολσον, που βρίσκεται σε ανάρρωση από εθισμό και φέρεται να έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, έχει ιστορικό συνδυασμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων με παράνομες ουσίες, σύμφωνα με την περίληψη της κατάθεσης της Λόουλορ στην αναφορά.
Η σχέση τους, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, σημαδεύτηκε από επανειλημμένους χωρισμούς και επανασυνδέσεις και είχε στιγματιστεί από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, όπως καταγράφεται στο αστυνομικό έγγραφο. Σύμφωνα με την κατάθεση της Λόουλορ, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Σον Νάιτ Νίκολσον της έστειλε μήνυμα ότι είχε πάρει ένα ολόκληρο μπουκάλι Valium και την απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν τον επισκεφθεί. Ανησυχώντας για την ασφάλειά του, εκείνη πήγε στο διαμέρισμά του στη Βενίς της Καλιφόρνια, αν και δεν είχαν επικοινωνήσει από πέρυσι.
Η συζήτηση φέρεται να μετατράπηκε σε έναν έντονο καβγά για απιστία. Κάποια στιγμή, η Λόουλορ φέρεται να πήρε το κινητό του για να ελέγξει αν είχε κάνει ξανά χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πηγή, ο Νίκολσον είχε πει ψέματα, κάτι που την ανησύχησε ιδιαίτερα, καθώς τον είχε υποστηρίξει στο παρελθόν στην προσπάθειά του να αποτοξινωθεί. Περίπου στις 5:30 μ.μ., σύμφωνα με την αναφορά, ο Νίκολσον την άρπαξε από τον λαιμό και το κεφάλι και την πέταξε σε ένα σκληρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.
«Το θύμα δήλωσε ότι έχασε τις αισθήσεις του και όταν άνοιξε τα μάτια του συνειδητοποίησε ότι είχε σπάσει το δόντι της», αναφέρεται. Ζαλισμένη και πονώντας, η Λόουλορ φέρεται να έφυγε από το διαμέρισμα και να εντοπίστηκε από φύλακα ασφαλείας. Λίγο αργότερα, ο Νίκολσον τη συνόδευσε ξανά στο διαμέρισμα.
Σύμφωνα με πηγή, η Λόουλορ έστειλε αργότερα φωτογραφίες των τραυμάτων της στη μητέρα του Νίκολσον, Τζένιφερ Νίκολσον, η οποία κάλεσε το 911. Στο σημείο έφτασαν δύο αστυνομικοί και τράβηξαν φωτογραφίες, ενώ η Λόουλορ ανέφερε πόνο στο κεφάλι και στο στόμα. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μαρίνα Ντελ Ρέι, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική αποκατάσταση σπασμένου μπροστινού δοντιού, ράμματα και θεραπεία για τραύματα στο πρόσωπο.
Στις 7 Αυγούστου, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Νίκολσον με κατηγορία κακουργηματικής σωματικής βλάβης. Στην αναφορά καταγράφεται ότι κατηγορήθηκε και για επιβαρυμένη επίθεση με φονικό όπλο. Αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ με εγγύηση 50.000 δολαρίων και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 26 Αυγούστου. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή έως και τέσσερα χρόνια σε πολιτειακή φυλακή.
