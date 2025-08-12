Ντούα Λίπα: Ανυπομονώ να γίνω 30, λέει απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Κάλουμ Τέρνερ
Πρόωροι εορτασμοί για τα γενέθλιά μου στο αγαπημένο μου νησί, με τους αγαπημένους μου ανθρώπους, γράφει η τραγουδίστρια στο Instagram

Τις καλοκαιρινές τις διακοπές συνεχίζει να απολαμβάνει η Ντούα Λίπα, έχοντας στο πλευρό της  τον αρραβωνιαστικό της, Κάλουμ Τέρνερ, και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, λίγο πριν γιορτάσει τα 30ά της γενέθλια. 

Η διάσημη τραγουδίστρια που έχει ήδη μοιραστεί υλικό από τα ταξίδια που έχει κάνει το φετινό καλοκαίρι δημοσίευσε μερικά ακόμα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον προορισμό της. Επιλέγοντας ένα σέξι λευκό φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της, η Ντούα Λίπα φωτογραφήθηκε διασκεδάζοντας «πρόωρα» με φίλους και συγγενείς για τα γενέθλιά της.

«Πρόωροι εορτασμοί για τα γενέθλια στο αγαπημένο μου νησί, με τους αγαπημένους μου ανθρώπους, φορώντας το πιο υπέροχο φόρεμα που μου έφτιαξε ο Σάιμον. Ανυπομονώ να γίνω τριάντα», έγραψε στη νέα της δημοσίευση.

Η ανάρτηση της Ντούα Λίπα


