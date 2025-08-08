Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
GALA
Δήμητρα Αλεξανδράκη Τόπλες Διακοπές

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της

Δείτε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram από την επίσκεψή της στο νησί Άτοκος

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
35 ΣΧΟΛΙΑ
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Δήμητρα Αλεξανδράκη και δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το γνωστό μοντέλο έχει ενεργή παρουσία στο Instagram και μέσα από τις αναρτήσεις της, δίνει στους θαυμαστές της μια γεύση από τη ζωή της.

Στη νέα δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέβασε μια σειρά από στιγμιότυπα που τράβηξε κατά την επίσκεψή της στο νησί Άτοκος. Το μοντέλο βρέθηκε εκεί με ένα σκάφος, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της.

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη φορά ένα μπλε μπικίνι και ποζάρει με φόντο τα καταγάλανα νερά, ενώ σε άλλες φωτογραφίες, δεν διστάζει να φωτογραφηθεί και τόπλες.

Στη λεζάντα, με την οποία συνοδεύει την ανάρτησή της, αναφέρθηκε στις διακοπές της, εξηγώντας πως την βοήθησαν να χαλαρώσει. «Βρήκα την ηρεμία μου. Ευλογημένη», έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη δημοσίευσή της.

Δείτε τις φωτογραφίες
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της




Ειδήσεις σήμερα:

Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
35 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης