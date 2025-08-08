Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
Δείτε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram από την επίσκεψή της στο νησί Άτοκος
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Δήμητρα Αλεξανδράκη και δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το γνωστό μοντέλο έχει ενεργή παρουσία στο Instagram και μέσα από τις αναρτήσεις της, δίνει στους θαυμαστές της μια γεύση από τη ζωή της.
Στη νέα δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέβασε μια σειρά από στιγμιότυπα που τράβηξε κατά την επίσκεψή της στο νησί Άτοκος. Το μοντέλο βρέθηκε εκεί με ένα σκάφος, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της.
Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη φορά ένα μπλε μπικίνι και ποζάρει με φόντο τα καταγάλανα νερά, ενώ σε άλλες φωτογραφίες, δεν διστάζει να φωτογραφηθεί και τόπλες.
Στη λεζάντα, με την οποία συνοδεύει την ανάρτησή της, αναφέρθηκε στις διακοπές της, εξηγώντας πως την βοήθησαν να χαλαρώσει. «Βρήκα την ηρεμία μου. Ευλογημένη», έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη δημοσίευσή της.
