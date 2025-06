Ντέιβιντ Λιντς: Για πάνω από 4 εκατ. δολάρια πωλήθηκαν σε δημοπρασία τα προσωπικά του αντικείμενα

Σε μια σπάνια δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, προσωπικά αντικείμενα του αείμνηστου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς συγκέντρωσαν συνολικά σχεδόν 4,25 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο ακριβοπληρωμένη παρτίδα της δημοπρασίας ήταν η σειρά των έντεκα ανολοκλήρωτων σεναρίων για το πολυσυζητημένο και ποτέ υλοποιημένο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Λιντς, «Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of The Strange Forces of Existence», που πωλήθηκε έναντι 195.000 δολαρίων.Το μυστηριώδες αυτό σενάριο, το οποίο ο Ντέιβιντ Λιντς ξεκίνησε μετά το «Eraserhead» αλλά εγκατέλειψε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο λατρείας για τους φαν της σουρεαλιστικής κινηματογραφικής του γραφής.Η δημοπρασία, που συνδιοργανώθηκε από τους Julien’s Auctions και Turner Classic Movies, περιλάμβανε σχεδόν 450 αντικείμενα από την καριέρα και την προσωπική ζωή του δημιουργού, μεταξύ άλλων την 35mm κόπια του «Eraserhead», την αγαπημένη του μηχανή espresso, που πουλήθηκε έναντι 45.500 δολαρίων, την σκηνοθετική του καρέκλα με το όνομά του, που απέφερε 70.000 δολάρια, το εμβληματικό ασπρόμαυρο χαλί ζιγκ-ζαγκ και την κόκκινη κουρτίνα από το «Twin Peaks», που άγγιξαν τα 32.500 δολάρια.Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσίασαν επίσης τα πρωτότυπα σενάρια του «Mulholland Drive», που πουλήθηκαν έναντι 104.000 δολαρίων, ενώ τα αντίστοιχα για το πιλοτικό επεισόδιο του «Twin Peaks» άγγιξαν τα 91.000 δολάρια.