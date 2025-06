O Κάμερον αγόρασε τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά του νέου βιβλίου του Αμπερκρόμπι

Η εταιρεία παραγωγής του Τζέιμς Κάμερον , Lightstorm Entertainment, ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά του «» του νέου μυθιστορήματος του καταξιωμένου συγγραφέα. Το συγκεκριμένο βιβλίο, που κυκλοφόρησε στις αρχές Μαΐου, έχει ήδη αναρριχηθεί στο Νο1 των βρετανικών ευπώλητων και στο Νο5 της λίστας των New York Times.Αποτελεί ένα σκοτεινό έπος φαντασίας με έντονες αναφορές στον κλασικό τρόμο. Η πλοκή του ακολουθεί έναν ιερέα σε μια ιερή αποστολή, ο οποίος γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η «αποστολή του Θεού» που υπηρετεί είναι στην πραγματικότητα ένας βάλτος γεμάτος δολοφόνους, σκοτεινούς μάγους και τερατώδεις οντότητες ενώ η πορεία προς τη σωτηρία απαιτεί αιματηρές θυσίες, σύμφωνα με το IndieWire.«Πώς να περιγράψω το ''The Devils''; Μια οξυδερκή, πνευματώδη περιπέτεια τρόμου; Μια επική μάχη μεταξύ καλού και κακού που τις περισσότερες φορές δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι ποιο; Μια στρεβλή, στιλάτη, μεσαιωνική περιπέτεια σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όπου η καλύτερη ελπίδα επιβίωσης είναι τα ίδια τα τέρατα; Αυτός είναι ο Τζο Αμπερκρόμπι σε απόλυτη φόρμα, ανοίγοντας έναν ολόκληρο νέο κόσμο και ένα σύνολο απολαυστικών νέων χαρακτήρων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κάμερον, ο οποίος θα συγγράψει το σενάριο της μεταφοράς μαζί με τον συγγραφέα.«Οι ανατροπές έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό και με το χαρακτηριστικό καυστικό χιούμορ και στιλ του Τζο. Το ''The Devils'' αναδεικνύει την κυνική οπτική του για την ανθρώπινη φύση, σε όλο το σκοτεινό εγωιστικό της μεγαλείο όπως την αφηγείται μέσα από κάποιους μη-ανθρώπινους χαρακτήρες. Αλλά φυσικά, ο Τζο πάντα προκαλεί με τις αναλαμπές λύτρωσης που κάνουν όλο αυτό να αξίζει τον κόπο — και τελικά να είναι αρκετά σπαρακτικό», συμπλήρωσε.Ο Κάμερον θα ξεκινήσει να δουλεύει πάνω στο πρότζεκτ αφού ολοκληρώσει το «Avatar: Fire and Ash», το οποίο κυκλοφορεί στις αίθουσες τον Δεκέμβριο. Είναι η τρίτη από τις πέντε προγραμματισμένες ταινίες «Avatar». Η τέταρτη παραγωγή δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν τον Δεκέμβριο του 2029 ενώ η πέμπτη έχει επί του παρόντος οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2031.Φωτογραφία: Shutterstock