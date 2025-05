Έρικα Βίκμαν: Η εντυπωσιακή Φινλανδή που θα τραγουδήσει στη Eurovision για τον γυναικείο οργασμό

View this post on Instagram A post shared by ERIKA VIKMAN (@erikavikman)

Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της φετινής Eurovision αποτελεί ηη οποία θα εκπροσωπήσει τηστον μουσικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Βασιλεία. Η 32χρονη ποπ σταρ θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «» στο β' μισό του δεύτερου ημιτελικού, στις 15 Μαΐου του 2025.Το τραγούδι της, που σημαίνει «έρχομαι» ή «τελειώνω» συνδυάζει φινλανδική ντίσκο και rave αισθητική και αναφέρεται στον γυναικείο οργασμό, με την Βίκμαν να θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα για τη γυναικεία ενδυνάμωση και απελευθέρωση. Η 32χρονη τραγουδίστρια έχει προκαλέσει ήδη θετικές εντυπώσεις στους θαυμαστές της Eurovision, ενώ βρίσκεται στην 7η θέση των προγνωστικών για τον διαγωνισμό. Το σόου που παρουσίασε τη σκηνή φαίνεται πως «έπαιξε κι αυτό τον ρόλο του», καθώς ορισμένοι παρατήρησαν πως η παραγωγή θύμιζε -σε μέγεθος και αισθητική- εκείνη ενός τελικού της Eurovision.Kατά την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια ξεκινά ερμηνεύοντας το κομμάτι της στο κέντρο της σκηνής, ενώ πίσω της αναβοσβήνουν κόκκινα φώτα με εφέ καπνού. Στη συνέχεια, στο πίσω μέρος της σκηνής ξεπροβάλλει ένα γιγαντιαίο μικρόφωνο εξοπλισμένο με πυρό, πάνω στο οποίο ανεβαίνει και συνεχίζει το τραγούδι.Το βασικό κόνσεπτ που παρακολούθησε το φινλανδικό κοινό στη σκηνή του Τάμπερε, κατά την πρόκρισή της στη Eurovision, φαίνεται πως θα παραμείνει το ίδιο, πράγμα που προετοιμάζει τους θαυμαστές της για ένα... υπερθέαμα. Ωστόσο, θα γίνουν αλλαγές στην εμφάνισή της.Όπως έκανε η ίδια γνωστό σε συνέντευξή της στη σουηδική Expressen, η EBU της ζήτησε να αλλάξει το σύνολο που θα φορέσει στην τελική της εμφάνιση, καθώς θεωρήθηκε αρκετά αποκαλυπτικό. Δεδομένου ότι ο θεσμός έχει κάνει πολλές αλλαγές στους κανόνες του όσον αφορά τα σεξουαλικά υπονοούμενα, τους στίχους, αλλά και την εμφάνιση των καλλιτεχνών, εκείνη της Έρικα Βίκμαν θεωρήθηκε αρκετά «τολμηρή». Η ίδια δήλωσε: «Δεν είναι μόνο ένα πράγμα, είναι τα πάντα. Τα ρούχα μου, το θέμα του τραγουδιού, το πώς κινούμαι στη σκηνή. Η EBU είπε ότι είναι κάπως υπερβολικά σεξουαλικό. Θέλουν να καλύψω τα οπίσθιά μου. Θα πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες τους και να αλλάξω το ντύσιμό μου. Αλλά είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, θεωρούν ότι το πρόβλημα με το σόου μου είναι το ότι είναι "too much". Αλλά το όλο point μου είναι να είμαι "too much"».Στη συνέχεια, σε ανακοίνωση που έκανε μέσω του εκπροσώπου της, εξήγησε πως έγιναν αλλαγές τόσο στο κομμάτι, όσο και στο ντύσιμό της. «Κάνουμε ένα διαφορετικό ξεκίνημα. Η ίδια η αρχή του τραγουδιού αλλάζει. Είναι καλό γιατί δεν μου άρεσε η στατικότητα του UMK. Τώρα μπορώ να κάνω αλλαγές στα πράγματα που με ενοχλούσαν. Μπορώ να το κάνω πολύ καλύτερο», είπε.Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια σε άλλη της συνέντευξη, το σέξι παρουσιαστικό της δεν έχει αποτελέσει πρόβλημα για εκείνη μόνο στη Eurovision, αλλά και στη χώρα της. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως οι άνθρωποι στη Φινλανδία «είναι συντηρητικοί και συνήθως αποφεύγουν να εκφράζονται έντονα», κάτι που το έκανε «δύσκολο να την αποδεχτούν» στην αρχή. «Είναι ακόμα έτσι, αν και κάποιοι αρχίζουν να το συνηθίζουν. Οι μισοί Φινλανδοί με μισούν, οι άλλοι μισοί με αγαπούν», τόνισε.Γεννημένη στις 20 Φεβρουαρίου του 1993 στο Τάμπερε, η τραγουδίστρια μεγάλωσε στο Λεμπάλα και το Πόρι, ενώ από πολύ νεαρή ηλικία είχε εκδηλώσει την αγάπη της για το τραγούδι. Φαίνεται βέβαια, πως τόσο εκείνη, όσο και η αδερφή της κληρονόμησαν αυτό το πάθος από τη μητέρα τους, που ήταν επίσης, τραγουδίστρια και συμμετείχε στον θεσμό Tangomarkkinat.