Νίκι Κατ: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός της ταινίας «Dazed and Confused»

, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινίατου 1993 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο δικηγόρος, επικεφαλής της εταιρείας Sloss Law που εκπροσωπούσε τον Νίκι Κατ, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο ΤΜΖ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια.Ο Νίκυ Κατ ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του '80, με μικρούς ρόλους στις σειρές «Fantasy Island» και «CHiPs». Στη συνέχεια, ανέλαβε μερικούς επαναλαμβανόμενους ρόλους στις σειρές «Herbie, the Love Bug» και «The Get Along Gang», ενώ εμφανίστηκε επίσης, ως γκεστ στις σειρές «The Facts of Life» και «Uncle Buck».Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο του ως «Κλιντ Μπρούνο» στην ταινία «Dazed and Confused», όπου υποδύθηκε έναν σκληρό τύπο που έρχεται σε σύγκρουση με τον «Μάικ Νιούχαουζ» του Άνταμ Γκόλντμπεργκ. Επιπλέον, πρωταγωνίστησε δίπλα στην Τζούλια Ρόμπερτς και τον Μπραντ Πιτ στην ταινία «Βehind the Candelabra» το 2013.Ο Νίκι Κατ γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1970 και ήταν παντρεμένος με την Άννι Μόρς από το 1999 έως το 2001.