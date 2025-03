Ο Πιρς Μπρόσναν υποστηρίζει ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Βρετανός

Ο πρώην πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών «Τζέιμς Μποντ» Πιρς Μπρόσναν εξέφρασε την άποψή του για το μέλλον του εμβληματικού ρόλου του 007, τονίζοντας ότι είναι «δεδομένο» πως ο αντικαταστάτης του Ντάνιελ Κρεγκ θα πρέπει να προέρχεται από τη Βρετανία.Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο ανησυχιών για τη διατήρηση της βρετανικής ταυτότητας του franchise, έπειτα από την εμπλοκή της Amazon MGM Studios στη δημιουργική κατεύθυνση του χαρακτήρα. Τον Φεβρουάριο, η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε συμφωνία συνεταιριστικής ιδιοκτησίας με τους μακροχρόνιους παραγωγούς του Τζέιμς Μποντ, Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι, οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι της σειράς από τότε που ο Πιρς Μπρόσναν έκανε το ντεμπούτο του στο «GoldenEye» το 1995.Παρά τη συνεχή φημολογία γύρω από το ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007, δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση μετά την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στο «No Time To Die» το 2021. Αναλογιζόμενος τη δική του πορεία στον θρυλικό ρόλο, ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε: «Η ιστορία συνεχίζεται και είμαι πολύ περήφανος που υπήρξα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Μποντ, καθώς και των ταινιών που έκανα μαζί με τη Μπάρμπαρα και τον Μάικλ. Καταφέραμε να επαναφέρουμε τον χαρακτήρα στη ζωή. Ήταν ανενεργός για έξι χρόνια, και το GoldenEye σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία που έδωσε νέα πνοή στο franchise και το έκανε ακόμα πιο ισχυρό… Τους εύχομαι τα καλύτερα».Ο Χολιγουντιανός σταρ έκανε το ντεμπούτο του ως Τζέιμς Μποντ με το GoldenEye, σηματοδοτώντας την έναρξη της δημιουργικής ηγεσίας των Μπρόκολι και Γουίλσον. Η τελευταία του εμφάνιση στον ρόλο του διάσημου κατασκόπου ήταν το 2002, στο Die Another Day. Από την κυκλοφορία της πρώτης επίσημης ταινίας του Μποντ, Dr. No, το 1962, το franchise βρίσκεται υπό την επίβλεψη της αμερικανοβρετανικής οικογένειας Μπρόκολι, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους.Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και ο ετεροθαλής αδελφός της, Μάικλ Τζ. Γουίλσον, έχουν ηγηθεί των τελευταίων εννέα ταινιών Μποντ, συμπεριλαμβανομένων των Casino Royale, Quantum of Solace, Spectre και No Time To Die. Η συνεισφορά τους στον βρετανικό κινηματογράφο έχει αναγνωριστεί με την απονομή του τίτλου του CBE, ενώ το 2012 κέρδισαν το BAFTA για την κατηγορία της εξαιρετικής βρετανικής ταινίας με το Skyfall, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Σερ Σαμ Μέντες.Shutterstock