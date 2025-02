Eurovision 2025: Σάλος στην Ιταλία για τη συμμετοχή της Εσθονίας με το «Espresso Macchiato» του Tommy Cash

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία η συμμετοχή της Εσθονίας στη Eurovision 2025 με το τραγούδι «Espresso Macchiato» του ράπερ Tommy Cash. Ο καλλιτέχνης δέχεται επικρίσεις για τους στίχους του τραγουδιού, οι οποίοι σατιρίζουν την ιταλική κουλτούρα.

Οι στίχοι του«Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante», που σημαίνει: «Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός». Ενώ ένας ακόμη στίχος του τραγουδιού αναφέρει στη συνέχεια: «Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso», που σημαίνει: «Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι' αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος».Η ένωση καταναλωτών της Ιταλίας, Codacons, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αμφισβητώντας την καταλληλότητα του «Espresso Macchiato» για τον διαγωνισμό της Eurovision 2025.Μάλιστα, ηΠιο αναλυτικά, αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Παρά την ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης που πρέπει να χαρακτηρίζει διαγωνισμούς όπως η Eurovision, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή ενός τραγουδιού που είναι προσβλητικό για πλήθος ανθρώπων σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθείται σε ολόκληρο τον κόσμο».Στη συνέχεια της ανακοίνωσης της«Η αγανάκτηση έχει εκφραστεί από πολλούς πολίτες [για ένα τραγούδι] οι στίχοι του οποίου περιλαμβάνουν στερεότυπα για την Ιταλία και τους Ιταλούς, τα συνηθισμένα κλισέ για τον καφέ και τα σπαγγέτι, αλλά πάνω απ' όλα τη μαφία και την επιδεικτική πολυτέλεια, τα οποία προβάλλουν μια εικόνα ενός λαού, συνδέοντάς τον με το οργανωμένο έγκλημα».Ο Tommy Cash είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής καλλιτέχνης, ο οποίος εμφανίζεται τακτικά σε κορυφαία φεστιβάλ όπως το Glastonbury, το Sziget και το Roskilde, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες θεατές.Ξεχωρίζει για τις τολμηρές οπτικές και ηχητικές του δημιουργίες, ενώ παράλληλα διαπρέπει ως εννοιολογικός καλλιτέχνης, συνδυάζοντας τη μετασοβιετική αισθητική με τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις. Το έργο του ισορροπεί ανάμεσα στη σκληρή ευαισθησία και το ανατρεπτικό χιούμορ.Όσον αφορά την πρόθεσή του πίσω από το «Espresso Macchiato», υπάρχουν εκτιμήσεις ότι στόχος του ήταν η σάτιρα ή το χιούμορ. Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να το εκλάβουν ως πολιτιστική καρικατούρα ή έλλειψη σεβασμού προς την ιταλική κουλτούρα.