Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d06a9vbiu5jt)

Κλείσιμο

Στο σημερινό επεισόδιο του «» έντονη διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα στη Νικολίνα και τη Φωτεινή, με την πρώτη να κατηγορεί τη δεύτερη ότι χρησιμοποιεί τη βοήθεια στυλίστα για τις εμφανίσεις της.Ακολουθεί ο διάλογος:Νικολίνα: «Oh, oh, a stylist we know, you didn't do that alone. Σου έκοψα έναν βαθμό γιατί μόνη σου αυτό δεν το έκανες»Φωτεινή: «Αρχίσαμε πάλι το εργάκι»Νικολίνα: «Φωτεινή...»Κατερίνα Καραβάτου: «Το είπε τόσο μελωδικά όμως ότι έχεις στυλίστα, καταπληκτικό, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ έτσι»Νικολίνα: «Έχει και δεύτερο verse αν θες»