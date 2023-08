Κλείσιμο

, ο οποίος, δημοσίευσε μια φωτογραφία του την Τετάρτη να κάνει ντους.Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός ήταν γυμνός και κοιτούσε με έκπληξη πάνω από τον ώμο του την κάμερα. Πάντως, το στιγμιότυπο ήταν κομμένο μέχρι το κάτω μέρος της πλάτης του Στάμος.«Η άλλη πλευρά των 60», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, έκανε ταγκ τη σύζυγό του Κέιτλιν Μακχιού Στάμος ως τη φωτογράφο.Η σύζυγός του, η οποία ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Στάμος το 2018, δημοσίευσε τη δική της ανάρτηση-αφιέρωση στον σύζυγό της το Σάββατο.«Μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 60 ετών;! Ο μόνος τρόπος με τον οποίο δείχνει την ηλικία του είναι η σοφία του και ο εκτενής κατάλογος των επιτευγμάτων της ζωής του. Είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζεται όλη του την ιστορία, το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή του μαζί σας στα απομνημονεύματά του που θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο. Το If You Would Have Told Me είναι διαθέσιμο για προπώληση. ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ ΑΓΆΠΗ», έγραψε η Μακχιού μαζί με μια selfie του ζευγαριού.



Φωτογραφία: Shutterstock