My Style Rocks: Παίκτρια δέχτηκε πρόταση γάμου και αποχώρησε

Στο δεύτερο Gala του « My Style Rocks » νικήτρια αναδείχτηκε η Σελένη Φωτιάδη, που κατάφερε με τα look που παρουσίασε όλη την εβδομάδα, να συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς, κερδίζοντας και την επιταγή των 2.500 ευρώ.Η ίδια δεν έκρυψε της έκπληξή της, αφού όπως είπε στην Κατερίνα Καραβάτου, ήταν κάτι που δεν περίμενε.Φυσικά, τα νέα δεν ήταν το ίδιο ευχάριστα για όλες τις παίκτριες. Η Τζωρτζίνα και η Χριστιάνα ήταν οι διαγωνιζόμενες με τη χαμηλότερη βαθμολογία και οι κριτές, μετά από αρκετή σκέψη αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη Χριστιάνα και έτσι, η Τζωρτζίνα, η οποία δέχτηκε λίγο νωρίτερα πρόταση γάμου , αποχώρησε με δάκρυα από το My Style Rocks.Μετά τη βαθμολογία της Τζωρτζίνας, ο σύντροφός της γονάτισε και της ζήτησε να παντρευτούν. Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα, φωνάζοντας ότι δεν το πιστεύει. Τότε ο σύντροφός της, της είπε: «Απλά να ξέρεις ότι είμαι μαζί σου στα εύκολα στα καλά και τα άσχημα. Αρκεί να το θέλεις και αυτό που σε ρωτάω είναι το θέλεις;» με την παίκτρια να απαντά αμέσως «Πολύ!».