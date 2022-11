Τζόνι Ντεπ: Τέλος στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου

Johnny Depp NOT returning to the Pirates of the Caribbean despite rumors https://t.co/AZSqFGVIJz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2022

Οριστικό φαίνεται να είναι το τέλος που δίνεται στα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τζόνι Ντεπ να επιστρέφει στους «Πειρατές της Καραϊβικής» με τον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου Όπως φαίνεται, η δικαστική διαμάχη του Ντεπ με την Άμπερ Χερντ τού κόστισε πολλά. Ένα από αυτά ήταν και το μέλλον του στο δημοφιλές φιλμ.Μετά την ανάσα που πήραν οι θαυμαστές του Χολιγουντιανού ηθοποιού, όταν με ανακούφιση άκουσαν πως η Μάργκοτ Ρόμπι δεν θα βρεθεί στον θρυλικό ρόλο , τώρα έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα ακόμα «σκληρό» δημοσίευμα.Οι πληροφορίες πως ο Ντεπ δεν θα πρωταγωνιστήσει στους « Πειρατές της Καραϊβικής », άρχισαν να κυκλοφορούν από χθες, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, και αναφορές τόνιζαν ότι ο ηθοποιός δεν θα παρουσιαστεί ξανά στο franchise της Disney μετά την απομάκρυνσή του, το 2018.Σύμφωνα με τη Daily Mail, κάθε προσδοκία των φαν για την επιστροφή του ηθοποιού, βυθίζεται στον βούρκο και -όπως όλα δείχνουν- το κοινό πρέπει να αναζητήσει ερείσματα για να καταπολεμήσει τη λύπη του, σε άλλους ηθοποιούς.Ο 59χρονος σταρ έπαιξε για τελευταία φορά τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα στο «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» του 2017, πριν ο κινηματογραφικός κολοσσός τον διώξει, εξαιτίας των κατηγοριών που εξαπέλυσε εναντίον του, η πρώην σύζυγος του, Άμπερ Χερντ Η βρετανική εφημερίδα έρχεται επί της ουσίας για να διαψεύσει όλα όσα έγραφε μέχρι και πριν από λίγες ημέρες η «The Sun», όταν μία πηγή τόνισε ότι μια έκτη ταινία του franchise με τίτλο «A Day At the Sea», ήταν στα σκαριά με ήρωα τον Τζόνι Ντεπ: «Ο Ντεπ πρόκειται να επιστρέψει ως Τζακ Σπάροου και θα ξεκινήσει τα γυρίσματα αρχές Φεβρουαρίου σε μια απόρρητη τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα είναι στα πρώτα στάδια και δεν υπάρχει ακόμη σκηνοθέτης που να συνδέεται με το έργο, το οποίο ονομάζεται "A Day At The Sea". Ο Τζόνι αναμένεται να κάνει ένα δοκιμαστικό γύρισμα στις αρχές Φεβρουαρίου πριν ξεκινήσει η παραγωγή».