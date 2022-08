Άνα ντε Άρμας: Δέχεται αρνητικά σχόλια για τον ρόλο της Μέριλιν Μονρόε εξαιτίας της προφοράς της

Άνα Ντε Άρμας να Netflix με τίτλο « Μπορεί ηνα είναι «φτυστή» η Μέριλιν Μονρόε στον νέο της ρόλο, όπως φαίνεται όμως δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά με την προφορά. Η ηθοποιός ενόψει της νέας ταινίας τουμε τίτλο « Blonde » όπου υποδύεται τη θρυλική σταρ, έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρνητικών κριτικών, εξαιτίας της κουβανικής της προφοράς.



Ωστόσο, ο Νικ Γουντχάους, πρόεδρος και επικεφαλής μάρκετινγκ της «Authentic Brands Group», στην οποία ανήκει η περιουσία της Μέριλιν Μονρόε, υποστηρίζει την ηθοποιό, αναφέροντας πρόσφατα στο TMZ: «Η Άνα Nτε Άρμας έχει συλλάβει με τέχνη την ουσία της φωνής της Μέριλιν καθώς ήταν γνωστή για την αναπνοή της, η οποία στην πραγματικότητα ήταν μια τακτική που της δίδαξε ένας λογοθεραπευτής κατά την παιδική της ηλικία για να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τον τραυλισμό της».

Με άλλα λόγια, ο Γουντχάους πιστεύει ότι η προφορά είναι ασήμαντη γιατί στην ουσία ο τρόπος ομιλίας της είναι αυτός που θυμούνται οι άνθρωποι και αποτυπώνει την αληθινή Μέριλιν.

Πολλοί είναι εκείνοι που γκρινιάζουν για την προφορά της Άνα, με μερικούς haters να λένε ότι είναι ενοχλητική και άλλους να αναρωτιούνται αν η Άνα πήρε τελικά κάτι από εννέα μήνες εντατικών μαθημάτων.

Ο Γουντχάους συνέχισε τη συνέντευξή του λέγοντας: «Η Μέριλιν υπήρξε μούσα και έμπνευση… Είχε θαυμαστές όλων των φύλων, όλων των εθνικοτήτων και όλων των κοινωνικών στρωμάτων και η επιρροή της θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχουν κανόνες όταν πρόκειται για το πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην κληρονομιά της».





Πρόσθεσε ακόμα ότι δεν είναι ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους όταν πρόκειται για ερμηνείες της Μέριλιν. Η Κιμ Καρντάσιαν και η Μισέλ Γουίλιαμς έδωσαν τη δική τους εκδοχή στη Μέριλιν και τώρα ήρθε η σειρά της Άνα να το κάνει.

Η ταινία «Blonde» κάνει πρεμιέρα στις 28 Σεπτεμβρίου στο Netflix και πέρα από την προφορά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κουβανοϊσπανή Άνα είναι το τέλειο «αντίγραφο» της Μέριλιν.

Οι θαυμαστές της Μονρόε θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να δουν την ταινία πριν κρίνουν υπενθυμίζοντας στον κόσμο, ότι «υπάρχει ομορφιά στην ερμηνεία».







Η Κουβανή Άνα ντε Άρμας γεννήθηκε στις 30 Απριλίου του 1988 και στα παιδικά της χρόνια έζησε με τη γιαγιά και τον παππού της στην Αβάνα. Οι γονείς και ο αδερφός της την επισκέπτονταν τα Σαββατοκύριακα από τη Σάντα Κρουζ, όπου έμεναν.

Ξεκίνησε να δουλεύει ως ηθοποιός όταν ήταν ακόμα έφηβη και μπορεί η οικογένειά της να ήταν φτωχή, εκείνη όμως χαρακτηρίζει τα πρώτα χρόνια της ζωής ευτυχισμένα. Στα 18 της μετακόμισε στη Μαδρίτη και έπαιξε στην επιτυχημένη teen σειρά «El Internado» για έξι σεζόν.

Η Ισπανία όπως φαίνεται δεν ήταν αρκετή κι έτσι αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της και στο Λος Άντζελες. Εκεί πήρε ρόλους στα Knock Knock (2015), War Dogs (2016), Hands of Stone (2016) και Blade Runner 2049 (2017). Η ταινία Knives Out (2019) της χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι στα No Time to Die και The Gray Man.

