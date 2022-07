The Gray Man: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Netflix

Κλείσιμο

Η πρεμιέρα της ταινίας « The Gray Man » πραγματοποιήθηκε στο Χόλιγουντ, με τους λαμπερούς πρωταγωνιστές να φωτογραφίζονται στο κόκκινο χαλί του TCL Chinese Theatre.Με πρωταγωνιστές τουςκαι, η ταινία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα blockbuster στην ιστορία του Netflix . Το φιλμ βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του συγγραφέα Μαρκ Γκρέανυ που κυκλοφόρησε το 2009 και τη δημιουργία του φιλμ ανέλαβαν οι αδερφοί Ρούσο.Το καστ συμπληρώνεται από τους Άνα ντε Άρμας (No Time To Die, Knives Out), Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ (Bridgerton), Τζέσικα Χένγουικ (Matrix: Resurrections), Μπίλι Μπομπ Θόρτον (Fargo) και Άλφρι Γούνταρντ.Η ιστορία του θρίλερ δράσης, ακολουθεί έναν πρώην ανεξάρτητο δολοφόνο της CIA που ονομάζεται Κουρτ Τζέντρι (Γκόσλινγκ) ο οποίος θεωρείται «μύθος» και είναι γνωστός ως ο γκρίζος άνθρωπος. Κινείται σιωπηλά από δουλειά σε δουλειά, επιτυγχάνοντας το αδύνατο και πάντα καταφέρνει να χτυπήσει τον στόχο του. Σύντομα όμως θα κυνηγηθεί από τον πρώην συνάδελφό του Λόιντ Χάνσεν (Έβανς). Τώρα, πρόκειται να αποδείξει ότι γι’ αυτόν, δεν υπάρχει γκρίζα περιοχή μεταξύ της δολοφονίας για τα προς το ζην και της δολοφονίας για να παραμείνει ζωντανός.To «» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 22 Ιουλίου. Ακολουθούν φωτογραφίες από την πρεμιέρα: