The Masked Singer: Μόνο ο Μουτσινάς βρήκε το πρόσωπο πίσω από τη μάσκα του Αχινού - Δείτε βίντεο

Η αναζήτηση των τεσσάρων detectives για το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τη μάσκα του σόου του ΣΚΑΙ του “” συνεχίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 28 Απριλίου.Οικαιείχαν ακόμα μια αποστολή να φέρουν εις πέρας και να εντοπίσουν τους καλλιτέχνες που κρύβονται πίσω από τις ευφάνταστες μάσκες από τα καινούρια στοιχεία που γίνονται σε κάθε επεισόδιο διαθέσιμα.Μετά την αποκάλυψη του Μέμου Μπεγνή, και την αποχώρηση του Κύκλωπα, ηεμφανίστηκε στο πλατό για να δώσει ανοιξιάτικη νότα. Σε ότι αφορά τα στοιχεία που έδωσε, αυτά ήταν πως ήρθε από το πιο ηλιόλουστο σημείο της Ελλάδας, από εκεί που έχουν βγει τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz, έχει γεννηθεί αρχές καλοκαιριού, έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο, ο ανταγωνισμός είναι στη φύση του.Η Μαργαρίτα επέλεξε να τραγουδήσει το «Σ’ αγαπάω» του Νίκου Βέρτη.Δεύτερο στην σκηνή εμφανίστηκε το Ποπ Κορν, το οποίο τραγούδησε το «They Don’t Care About Us» του Michael Jackson. Μάλιστα η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ανέφερε το όνομα του Χρήστου Χολίδη, με τοννα απορεί με αυτό το σκεπτικό και να λέει χαριτολογώντας ότι: «Αν ο Χρήστος Χολίδης τραγουδά έτσι Michael Jackson, να αλλάξει αύριο καριέρα»Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε ο Αχινός για να τραγουδήσει το «Σ’ έχω κάνει Θεό».Ο Γορίλας επέλεξε να πει το «The Show must go on» και από την πρώτη νότα, οι Ντετέκτιβς έμειναν με το στόμα ανοιχτό, με τον γορίλα να συγκινείται από τα καλά λόγια των Ντετέκτιβς και να αναρωτιέται «έπρεπε να ντυθώ γορίλας για να πουν ότι έχω ωραία φωνή»To Cyber Girl ερμήνευσε το «Υπάρχω για σένα»Ο Τσολιάς το «Hippy hippy shake» με το οποίο έκανε τους Ντετέκτιβς να το ρίξουν στο χορό.Ο Μινώταυρος επέλεξε το «Μην αντιστέκεσαι»Το Μωρό ήταν «Physical»Μετά το τέλος των εμφανίσεων των «μασκοφόρων» καλλιτεχνών ο Σάκης Ρουβάς ενημέρωσε πως τις λιγότερες ψήφους πήρε ο Αχινός. Η Αθηνά Οικονομάκου μάντεψε πως πίσω από τη Μάσκα ήταν η Μαρία Κορινθίου, ο Νίκος Μουτσινάς είπε τη Γωγώ Τσαμπά, ο Θοδωρής Μαραντίνης την Μαρία Κορινθίου και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου την Ναταλία Δραγούμη.Η Μάσκα βγήκε και πίσω από τη Μάσκα του Αχινού ήταν ημε τον Νίκο Μουτσινά να δικαιώνεται.