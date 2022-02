BRIT Awards: Η Adele νίκησε τον Ed Sheeran στα βραβεία για τον καλλιτέχνη της χρονιάς χωρίς φύλο – Δείτε βίντεο

στο O2 Arena

Κατά την παραλαβή του βραβείου της η Adele δήλωσε ότι «λατρεύει να είναι γυναίκα καλλιτέχνης».

it's the second win of the night for @Adele, as she wins Artist of the Year! #BRITs pic.twitter.com/5poy7I9h9p — BRIT Awards (@BRITs) February 8, 2022

Τα βραβεία BRIT προκάλεσαν αντιδράσεις πέρυσι, αφού εγκατέλειψαν τις παραδοσιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία τους, κάνοντας αρκετούς να χαρακτηρίσουν το γεγονός ως «αφύπνιση».





Adele είχε κατακτήσει και το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, το «30», και

the third win of the night for @Adele as '30' takes home @MastercardUK Album of the Year! #BRITs pic.twitter.com/BLbUxC9tz8 — BRIT Awards (@BRITs) February 8, 2022

Εκτός από το Άλμπουμ της χρονιάς και το βραβείο του καλλιτέχνη της χρονιάς, πήρε και αυτό για το τραγούδι της χρονιάς για την επιτυχία της "Easy on Me".





"I always love coming home" 🇬🇧



Congratulations to @Adele for winning Song of the Year with Mastercard @BRITs #BRITs pic.twitter.com/KdJRRIkdLp — MastercardUK (@MastercardUK) February 8, 2022







Ντυμένη στα χρυσά, η Adele τραγούδησε την μπαλάντα «I Drink Wine».









Η εμφάνισή της στην αρένα 02 του Λονδίνου έλαβε χώρα σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου η 33χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την αναβολή του σόου «Weekends With Adele» στο Caesars Palace, η οποία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21 Ιανουαρίου και να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Απριλίου.









