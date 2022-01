Η Omicron βάζει σε καραντίνα σίριαλ και εκπομπές της τηλεόρασης

«Dancing with the stars» STAR / Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στο σόου, το οποίο αναβλήθηκε προχθές, Παρασκευή, λόγω κρουσμάτων, με την παραγωγή να κρίνει ότι επειδή συμμετέχουν πολλά πρόσωπα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστεί το γύρισμα

«Γη της Ελιάς» MEGA / Με πολλά επεισόδια να έχουν ήδη παραδοθεί και με σύστημα στα γυρίσματα ώστε να μη διασταυρώνονται όλοι οι ηθοποιοί, η ροή της σειράς δεν έχει διαταραχθεί, μέχρι στιγμής

«Αγριες Μέλισσες» ΑΝΤ1 / Η δημοφιλής σειρά διέκοψε τα γυρίσματα λόγω κρουσμάτων, με αποτέλεσμα να μειώσει τα εβδομαδιαία επεισόδια σε δύο, κάθε Δευτέρα και Τρίτη





Οσα μέτρα κι αν ελήφθησαν, όσα τεστ κι αν έγιναν, όσο προστατευμένο κι αν ήταν το περιβάλλον, δυστυχώς η μετάλλαξη Omicron στάθηκε πιο δυνατή από την τηλεοπτική άμυνα και προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στη λειτουργία της.Καθημερινά ανακοινώνονται κρούσματα μαζί με αναβολές γυρισμάτων, μείωση επεισοδίων στα σίριαλ ή ματαίωση προβολής. Δεδομένου ότι όλο αυτό ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε πως θα έχει τόσο μεγάλη έκταση, οι επικεφαλής των καναλιών αναζητούν ασφαλείς λύσεις για να καλύψουν τα κενά, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ειδικά για τις ζωντανές εκπομπές γίνονται πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με το παρελθόν.Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούνται πιο ασφαλείς οι παίκτες ριάλιτι από τους ηθοποιούς, ενώ οι πλέον τυχεροί είναι αυτοί που είτε έχουν προχωρήσει σημαντικά είτε έχουν ολοκληρώσει τα γυρίσματα.Η μυθοπλασία που προβάλλεται σε καθημερινή βάση είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τα σοβαρότερα προβλήματα. Οι «Αγριες Μέλισσες» λόγω κρουσμάτων διέκοψαν τα γυρίσματα, με αποτέλεσμα ο ΑΝΤ1 να μειώσει τα εβδομαδιαία επεισόδια σε δύο. Ετσι, λοιπόν, από βδομάδα το σίριαλ θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη και τις υπόλοιπες ημέρες θα το αντικαταστήσει η σειρά «42°C».Στη «Γη της ελιάς» του MEGA ο Ανδρέας Γεωργίου αφενός είναι πολύ μπροστά σε παράδοση επεισοδίων, αφετέρου έχει υιοθετήσει σύστημα γυρισμάτων στο οποίο δεν διασταυρώνονται όλοι οι ηθοποιοί, μια που του το επιτρέπει και η δομή της σειράς φυσικά, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μην έχει διαταραχθεί η ροή της.Κρούσματα σημειώνονται και στον «Σασμό» του ALPHA, όχι όμως τόσα ώστε να οδηγήσουν σε μείωση επεισοδίων. Απομονώνονται μέχρι στιγμής όσοι νοσούν και γυρίζονται κανονικά οι σκηνές στις οποίες συμμετέχουν οι υπόλοιποι.Οι υπόλοιπες σειρές λίγο πολύ έχουν ολοκληρώσει τα γυρίσματά τους εδώ και αρκετές εβδομάδες, οπότε συνεχίζουν κανονικά, ενώ το MEGA ήδη προχώρησε προγραμματισμό προβολής παλιών ιστορικών σειρών όπως οι «Απαράδεκτοι», το «Δις εξαμαρτείν» και το «Παρά πέντε», που συνιστούν δικλίδα ασφαλείας για το πρόγραμμα.Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και στο σόου του STAR «Dancing with the stars», το οποίο αναβλήθηκε προχθές, Παρασκευή, λόγω κρουσμάτων, με την παραγωγή να κρίνει ότι λόγω συμμετοχής πολλών προσώπων είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστεί το γύρισμα. Λογικά, μέχρι να ηρεμήσει λίγο η έξαρση της πανδημίας, τόσο πολυάριθμες παραγωγές θα είναι πολύ δύσκολο να βγουν στον αέρα ακόμη κι αν οι συμμετέχοντες έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με rapid tests, καθώς έρχονται σε επαφή με τις χορευτικές κινήσεις τους.Πολλά κρούσματα παρατηρούνται και στα πάνελ των παρουσιαστών και των συμπαρουσιαστών, αλλά και στις συντακτικές ομάδες των εκπομπών. Ηδη στον ALPHA η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day» και η Χρύσλα Γεωργακοπούλου στη «Super Κατερίνα» βρέθηκαν θετικές και απουσίασαν. Η μεγάλη διαφορά είναι πως πλέον δεν απουσιάζουν οι συνεργάτες, κάτι που συνέβαινε παλιά, με αποτέλεσμα να διακοπεί η προβολή της εκπομπής για μεγάλο χρονικό διάστημα.Στην ΕΡΤ διεκόπη η εκπομπή «Κυψέλη», νόσησαν αμφότεροι οι παρουσιαστές των «Συνδέσεων», ενώ παρατηρήθηκαν κρούσματα και σε άλλες παραγωγές.Στα επιπλέον μέτρα που έχουν ληφθεί στην παρούσα φάση είναι η μείωση των καλεσμένων με παρουσία στα πλατό, η επιλογή των συνεντεύξεων μέσω skype και οι μεγαλύτερες αποστάσεις στα γυρίσματα.Στον αντίποδα όλων αυτών, ευνοούνται οι εκπομπές που έχουν ολοκληρώσει τα γυρίσματά τους και φυσικά όλα τα ριάλιτι τα οποία απαιτούν εγκλεισμό, οπότε και αποφυγή κινδύνου νόσησης των συντελεστών.To «Ελλάδα έχεις ταλέντο», το οποίο έκανε πρεμιέρα χθες, Σάββατο, στον ΑΝΤ1 με τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Τάκη Ζαχαράτο, Ελενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα, έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματά του και έτσι δεν διατρέχει τον παραμικρό κίνδυνο να διακοπεί λόγω κρουσμάτων.Πρεμιέρα σήμερα και για το «MasterChef» στο STAR, με την τριάδα των κριτών Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο να αναζητά μάγειρες που διαθέτουν έμπνευση, ενθουσιασμό, ενέργεια, δημιουργικότητα. Και φέτος οι κριτές θα επιλέξουν τους καλύτερους υποψήφιους και θα τους καθοδηγήσουν έτσι ώστε ένας από αυτούς να αναδειχθεί ο Ελληνας MasterChef του 2022. Ο διαγωνιζόμενος που θα ξεπεράσει όχι μόνο τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και τις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες του μαγειρικού ριάλιτι, θα κερδίσει, πέρα από τον τίτλο, και το έπαθλο των 50.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έχει ολοκληρωθεί, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος ματαίωσης.Και αυτή τη σεζόν ο Γιάννης Αποστολάκης ως chef, αλλά και ως παλιός συμμετέχων του διαγωνισμού θα είναι ο άνθρωπος που θα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, πληροφορίες και tips προς τους επίδοξους μελλοντικούς MasterChefs. Θα μυήσει τους παίκτες σε γεύσεις γαστριμαργικού ενδιαφέροντος και θα τους συστήσει γνωστούς και βραβευμένους chefs στα καλύτερα εστιατόρια. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι διαγωνιζόμενοι θα απολαμβάνουν μοναδικές συνταγές, θα παρατηρούν λεπτομέρειες που αφορούν τη συνολική εμπειρία του φαγητού (décor, service, plating, food styling) και θα παίρνουν την απαραίτητη έμπνευση για την παραμονή τους στον διαγωνισμό. Food and Beverage Manager και στο «MasterChef 2022», ο άνθρωπος που θα επινοεί τις συνταγές στις δοκιμασίες των υποψηφίων και θα έχει τον απόλυτο έλεγχο του pantry, δηλαδή της αποθήκης τροφίμων, θα είναι ο Νίκος Θωμάς.Ο chef Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος θα είναι ο Food and Styling Chef και θα προσφέρει τη γνώση και την εμπειρία του στην πρωτότυπη παρουσίαση και την αρχιτεκτονική δομή των πιάτων, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να είναι ετοιμοπόλεμοι στις πολλές μαγειρικές δοκιμασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Θα τους καθοδηγεί σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν νέες υφές, νέες τεχνικές και πώς να διαχειρίζονται τις πρώτες ύλες ώστε να εξελιχθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η ταχύτητα, η συνέπεια, η δημιουργικότητα, η αφοσίωση και η λεπτομέρεια θα κρίνουν την πορεία των παικτών στο παιχνίδι. Οι πιο «αδύναμοι» θα αποχωρούν από τον διαγωνισμό μέσα από εβδομαδιαίες ατομικές αλλά και ομαδικές δοκιμασίες που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό!Η νέα ιστορική-βιογραφική σειρά «Aγιος Παΐσιος», που έρχεται στο MEGA με εκλεκτό καστ ηθοποιών, ακολουθεί την πορεία του Αγίου Παΐσιου από τη γέννησή του μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μονάσει. Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Τσιάκκας ενώ τη σκηνοθεσία ο Στάμος Τσάμης.H σειρά παρουσιάζει τη ζωή του Αγιου Παΐσιου και της οικογένειάς του και καταγράφει την πορεία του προς τον μοναχισμό. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε τόπους όπου έζησε ο Αγιος, όπως η Κόνιτσα και το Αγιον Ορος. Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγιου Παΐσιου, κατά κόσμον Αρσένιου Εζνεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης η οικογένεια Εζνεπίδη ξεριζώνεται και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη γιαγιά του και τη μητέρα του, οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον Αγιο Αρσένιο και μέσα του φουντώνει η επιθυμία από μικρή ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή. Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του επισκέπτεται το Αγιον Ορος. Σύντομα, επιστρέφει στην Κόνιτσα για οικογενειακούς λόγους και παραμένει εκεί για τρία χρόνια. Αναχωρεί οριστικά για το Αγιον Ορος τον Μάρτιο του 1953 και καταλήγει στη Μονή Εσφιγμένου. Επειτα από τρία χρόνια βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, όπου γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Στέλνει μια φωτογραφία του στη μητέρα του με την οποία την αποχαιρετά και της λέει ότι για μάνα του πια θα έχει την Παναγία. Πρωταγωνιστούν: Νικήτας Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Χριστίνα Παυλίδου, Δημήτρης Ημελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου.