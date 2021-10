H οικογένεια Αντετοκούνμπο αγοράζει στο «Costa Navarino»

O Γιάννης με τη μητέρα και τον αδελφό του στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τους δόθηκε η ελληνική ιθαγένεια

Αυτή θα είναι η εικόνα της ιδιοκτησίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή. Πρόκειται για βίλες 3 ή 4 κύριων υπνοδωματίων σε ένα επίπεδο με υπόγειο, επιφάνειας από 235 έως 295 τ.μ., σε οικόπεδα από 700 έως 1.300 τ.μ. και τιμή που κυμαίνεται από 1,25 έως 1,8 εκατ. ευρώ. Ολες οι βίλες έχουν δυτικό προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στο γήπεδο γκολφ The Dunes Course, ενώ διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και κήπο





Δεν είναι δούλος του χρήματος, όπως άλλωστε έχει πει ο ίδιος και έχει φανεί και στις συνεντεύξεις του, ωστόσο κοιτάζοντας πίσω τα βιώματά του γνωρίζει καλά την αξία του και πλέον σε αυτή τη φάση της ζωής του θεωρεί ότι το χρήμα πρέπει να κινείται και να μη μένει στάσιμο. «», έχει αναφέρει κατά καιρούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο , δηλώνοντας όμως παράλληλα ότι δεν διστάζει να ξοδεύει πολλά για την οικογένειά του.Κι αν για τον ίδιο η απόσταση από ταμέχρι το NBA ήταν... χαώδης, τώρα η απόσταση μέχρι τη Μεσσηνία και το «Costa Navarino» είναι μηδαμινή. Εκεί ο Ελληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αγόρασε πριν από λίγο καιρό δύο από τις βίλες στη νέα γειτονιά των Rolling Greens, που αυτή την περίοδο είναι υπό κατασκευή.Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι αυτές ακριβώς οι δύο βίλες στη Μεσσηνία αποτελούν ουσιαστικά και τις πρώτες επενδύσεις του «» σε ακίνητα στην Ελλάδα, και μάλιστα αν κρίνει κανείς από την απόφασή του για τη συγκεκριμένη αγορά, είναι παραπάνω από επιλεκτικός: το «Costa Navarino» έχει αλλάξει από το 2009, οπότε και πρωτολειτούργησε, μέχρι σήμερα τα δεδομένα για τη Μεσσηνία, δεδομένου ότι, πέραν των αυστηρών προτύπων βιωσιμότητας και αειφορίας που ακολουθούνται, ο οικονομικός αντίκτυπος του project που οραματίστηκε κάποιες δεκαετίες πριν ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος διαχέεται σε πολλαπλούς τομείς στην περιοχή, από τις μεταφορές και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μέχρι την αγροδιατροφή για τις προμήθειες του συγκροτήματος.Η άμεση επίδραση στοτης περιοχής υπολογίζεται σε πάνω από 3%, ενώ η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ της Μεσσηνίας ξεπερνά το 8%, αν ληφθεί υπόψη η τοπική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στον κλάδο της φιλοξενίας με νέα καταλύματα υψηλών προδιαγραφών που έχουν δημιουργηθεί στην Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια.Τώρα, το συγκρότημα που διαχειρίζεται η ΤΕΜΕΣ, του ομίλου Κωνσταντακόπουλου με τη συμμετοχή και του Olayan Group, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, περνά στην επόμενη φάση, όπου οι πιο πιστοί επισκέπτες επιζητούν και κάτι παραπάνω, να αποκτήσουν δηλαδή μία από τις πολυτελείς κατοικίες αξίας κάποιων εκατομμυρίων στις οικιστικές γειτονιές που διαμορφώνονται σταδιακά εντός της έκτασης.Ακριβώς έτσι συνέβη και με τον Ελληνα άσο των, ο οποίος στις αρχές Σεπτεμβρίου επισκέφτηκε το «Costa Navarino» μαζί με τον αδελφό του Θανάση για ολιγοήμερες διακοπές λίγο πριν από την επιστροφή για τις υποχρεώσεις τους στις ΗΠΑ. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο, άλλωστε, έχει επισκεφτεί, σε πλήρη απαρτία, ξανά το συγκρότημα και στο πρόσφατο παρελθόν, το 2018. Ωστόσο τώρα, τη δεδομένη συγκυρία, οι συνθήκες ήταν πιο ώριμες και για την αγορά των δύο βιλών.Σημειωτέον ότι ο Γιάννης εκτός γηπέδου έχει προχωρήσει εσχάτως και σε άλλες επιχειρηματικές κινήσεις με τη συμμετοχή του ήδη από πέρυσι στην εταιρεία Ready Nutrition, startup που ειδικεύεται στα προϊόντα αθλητικής διατροφής, η οποία μάλιστα λόγω και της δημοφιλίας του «Greek Freak» διευρύνει συνεχώς την γκάμα των συνεργασιών της με αμερικανικές ομάδες, αθλητικούς οργανισμούς και συνέδρια για την τροφοδοσία τους. Πέρυσι το κανάλι CNBC ανέφερε ότι τα έσοδα της Ready Nutrition έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων και τώρα οι ειδικοί του κλάδου αναμένουν ότι θα ανέβουν φέτος κατά 30%, με στόχο τα 200 εκατ. δολάρια.Στο real estate η αγορά βιλών στο «» ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη επένδυση του Ελληνα σούπερ σταρ και δεν είναι τυχαία, δεδομένου ότι το συγκρότημα προσφέρεται για τη φιλοξενία αθλητών με ιδιαίτερα απαιτητικά προγράμματα. Επίσης, διόλου τυχαίο και το ότι στο ξενοδοχείο έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς ουκ ολίγα μεγάλα διεθνή ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Τόνι Κρόος, η «δική μας» Μαρία Σάκκαρη κ.ά., δεδομένου ότι το συγκρότημα διαθέτει εκτεταμένες αθλητικές εγκαταστάσεις κάθε είδους για προπονήσεις ή αποκατάσταση (η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι το Mouratoglou Tennis Center με την υπογραφή του διάσημου Πατρίκ Μουράτογλου), προσφέροντας παράλληλα και διατροφικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στα απαιτητικά προγράμματα των πρωταθλητών.Η γειτονιά των Rolling Greens στο Navarino Dunes, όπου αγόρασε και τις δύο βίλες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι η πιο πρόσφατη οικιστική πρόταση στο συγκρότημα, για την οποία μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανταπόκριση υπήρξε εξαιρετική, καθώς μέσα στον τελευταίο χρόνο π (43 στο σύνολο), με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά. Οι κατοικίες για τη γειτονιά των Rolling Greens πρωτολανσαρίστηκαν επίσημα μέσα στην πανδημία, τον Ιούνιο του 2020, και η κατασκευή τους είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, με προβλεπόμενη παράδοση το α’ τρίμηνο του 2023.Οι αγοραστές, Ελληνες και ξένοι, βρίσκουν την πρόταση ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς οι κατοικίες αναπτύσσονται όλες μαζί από την εταιρεία και παραδίδονται με το κλειδί στο χέρι (turn-key), ενώ έχουν και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να διατεθούν για βραχυχρόνια ενοικίαση με ειδικούς όρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, για την περίοδο που θα επιλέξουν να μη μείνουν οι ιδιοκτήτες τους και ανάλογα φυσικά με το χρονικό διάστημα που θα θελήσουν οι ίδιοι να τις διαθέσουν.Πρόκειται για βίλες 3 ή 4 κύριων υπνοδωματίων σε ένα επίπεδο, με υπόγειο, επιφάνειας από 235 έως 295 τ.μ. σε οικόπεδα επιφάνειας από 700 έως 1.300 τ.μ. και τιμή που κυμαίνεται από 1,25 έως 1,8 εκατ. ευρώ. Ολες οι βίλες έχουν δυτικό προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στο γήπεδο γκολφ The Dunes Course, ενώ διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και κήπο. Παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους πλήρως έτοιμες προς χρήση, ενώ η ΤΕΜΕΣ θα τους παρέχει όλο τον χρόνο επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης του ακινήτου, hotel και concierge services. Πέραν αυτού, οι ιδιοκτήτες και οι οικογένειές τους θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων. Τον σχεδιασμό των βιλών υπογράφουν τα καταξιωμένα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία Βuerger Κatsota Αrchitects, ISV Αrchitects και Thymio Papayannis & Associates Inc.Συνολικά, οι κατοικίες στο «» έχουν πλέον εδραιωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και. Το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η Costa Navarino από το ξεκίνημά της, o σεβασμός στη φύση, στην τοπική κοινωνία, στην αυθεντικότητα αλλά και στην ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς του τόπου είναι στοιχεία που μετρούν σημαντικά για τους υποψήφιους αγοραστές, σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου προδιαγραφές σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας και ολοκληρωμένων υπηρεσιών property management, οι οποίες θα προσφέρονται στους ιδιοκτήτες σε ετήσια βάση.Τη χρονιά που διανύουμε και παρά την πανδημία είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά και οι πωλήσεις για όλα τα οικιστικά προϊόντα που αναπτύσσει η Costa Navarino: τις πολυτελείς, πιο ακριβές βίλες 3-6 υπνοδωματίων και τα branded διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων «Τhe Residences at The Westin Resort Costa Navarino», ενώ η τρίτη γειτονιά με τις βίλες των Rolling Greens θεωρείται η μεσαία οικιστική πρόταση.Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά τις βίλες, αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται περίπου, την πρώτη περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, με θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στους ελαιώνες, στους γύρω λόφους αλλά και το γήπεδο γκολφ The Dunes Course. Πάνω από 70 βίλες έχουν ήδη πωληθεί ή έχουν δεσμευτεί με προκαταβολή, εκ των οποίων πέντε έχουν παραδοθεί στους ιδιοκτήτες τους, ενώ οι υπόλοιπες είναι υπό κατασκευή.Οι περισσότεροι αγοραστές προέρχονται από την Ελλάδα και την Κεντρική και Βόρεια, ενδεικτικά από χώρες όπως η Ελβετία, η Βρετανία, η Γερμανία και η Αυστρία. Αριθμητικά, οι αγοραστές είναι περίπου 50% Ελληνες και 50% ξένοι, ωστόσο σε αξία επένδυσης η ζυγαριά είναι υπέρ των ξένων σε ποσοστό 65%- 35%, γεγονός που επιβεβαιώνει και το μεγάλο ενδιαφέρον. Σημειωτέον ότι οι τιμές στις πολυτελείς βίλες κυμαίνονται από 3 έως 10 εκατ. ευρώ. Επειδή μάλιστα η ζήτηση έχει ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά, η ΤΕΜΕΣ επισπεύδει τώρα την ανάπτυξη καινούριων οικιστικών προϊόντων.