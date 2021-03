Διαζύγιο Τζολί - Πιτ: Ο 19χρονος Μάντοξ «αποποιείται» το επώνυμο του πατέρα του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια διόλου κολακευτική εικόνα του διάσημου ηθοποιού πατέρα του σκιαγράφησε ο 19χρονος γιος τηςκαι του, στην κατάθεση που έδωσε στο πλαίσιο της νομικής διαμάχης του πρώην ζευγαριού για τον διαμοιρασμό των περιουσιακών τους στοιχείων και την κηδεμονία των ανήλικων παιδιών τους, μετά τον χωρισμό τους.Σύμφωνα με πηγή του, o 19χρονος φοιτητής έχει ήδη καταθέσει ως ενήλικος στην συνεχιζόμενη διαμάχη για την κηδεμονία των αδελφών του, και όσα είπε δεν ήταν καθόλου κολακευτικά για τον Μπραντ. Η ίδια πηγή αποκαλύπτει μάλιστα ότι οεπιθυμεί να αλλάξει νομικά το επώνυμό του ώστε να αφαιρέσει το τμήμα που τον συνδέει με τον πατέρα του, μια απόφαση πάντως που «δεν υποστηρίζει η μητέρα του».«Δεν χρησιμοποιεί το "Πιτ" στα έγγραφα που δεν είναι νομικά και χρησιμοποιεί σκέτο το "Τζολί"» αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή του site.Όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα, η 45χρονη Τζολί κατέθεσε νέα έγγραφα στο δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή, 12 Μαρτίου, κατηγορώντας τον 57χρονο Πιτ για. Σύμφωνα με τα εν λόγω έγγραφα, τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού είναι πρόθυμα να καταθέσουν προκειμένου να στηρίξουν τους ισχυρισμούς της μητέρας τους. Για τα πέντε από αυτά, πέραν του Μάντοξ, που είναι ανήλικα,Σύμφωνα με το Us Weekly, τον Νοέμβριο του 2016 η υπηρεσία πρόνοιας του Λος Άντζελες που είναι αρμόδια για την προστασία και την ευημερία των παιδιών στην κομητείαμετά από έρευνα που διεξήγαγε περί ισχυρισμών για σωματική κακοποίηση εις βάρος ανήλικου. Ο οργανισμός μίλησε με τον πρωταγωνιστή του Ocean's Eleven, την Αντζελίνα Τζολί και τα έξι παιδιά τους, μετά από ένα περιστατικό έντασης ανάμεσα στον Πιτ και τον Μάντοξ στο ιδιωτικό αεροπλάνο της οικογένειας. Σύμφωνα με την Daily Mail, το συγκεκριμένο περιστατικό ήτανγια την Αντζελίνα, και την έκανε να δρομολογήσει το διαζύγιο.«Η υπηρεσία πρόνοιας του Λος Άντζελες πείστηκε σχεδόν αμέσως για την αθωότητα του Μπραντ Πιτ» αναφέρει πηγή του Us. Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή για τυπικούς λόγους, επειδή η υπηρεσία πήρε πολύ σοβαρά το ζήτημα, όμως σταδεν υπήρξε ούτε ένα συμβάν που να προκαλεί κάποιου είδους ανησυχία, συμπληρώνει η πηγή.Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, άτομο από τον στενό κύκλο του Πιτ χαρακτήρισε τις τελευταίες νομικές κινήσεις της Τζολί ως μια απόπειρα να εκδικηθεί τον πρώην της: «Τα τελευταία 4,5 χρόνια πολλοί ισχυρισμοί της Αντζελίνα έχουν ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καμία βάση. Έχει ξαναχρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τα παιδιά για να πληγώσει τον Μπραντ και αυτή η συμπεριφορά εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο. Η διαρροή του περιεχομένου των εγγράφουν που κατέθεσε η 5η ή η 6η ομάδα δικηγόρων της έγινε και πάλι για να πληγώσει τον Μπραντ».Η πρωταγωνίστρια του «Maleficent» κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά από. Οι δυο σταρ κηρύχθηκαν νομικά single τον Απρίλιο του 2019 με ειδική δικαστική απόφαση, ωστόσο οι διαδικασίες διαζυγίου με σκοπό τον διαμοιρασμό της περιουσίας τους και την κηδεμονία των παιδιών τους συνεχίζονται μέχρι σήμερα.Τον περασμένο Ιούλιο, το αμερικανικό site ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι η σχέση ανάμεσα στον Μάντοξ και τον Πιτ παρέμενε παγωμένη και ότι πατέρας και γιος δεν έβλεπαν ποτέ ο ένας τον άλλον. «Η σχέση τους παραμένει ανύπαρκτη», είχε αποκαλύψει τότε μια πηγή στο Us Weekly.