House of Fame La Academia: Αυτοί είναι οι 17 παίκτες - σπουδαστές του νέου μουσικού reality

Αυτή τη, στις, ανοίγει της πόρτες του τοστονγια να υποδεχτεί τους σπουδαστές του.Το νέο μουσικό reality έρχεται στις οθόνες μας με ένα επεισόδιο για να μας συστήσει τα πρόσωπα που πήραν το εισιτήριο για την πιο fun μουσική Ακαδημία.Γνωρίστε τουςπου μπαίνουν στο σπίτι του House of Fame La Academia, λίγο πριν την αυριανή πρεμιέρα.Είναι 28 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ξάνθη, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια μένει στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε σε κοινό ήταν το «Ψίθυροι Καρδιάς» στην ταβέρνα του παππού του. Εργάζεται από τα 14 του και έχει περάσει απ’ όλα τα πόστα ενός νυχτερινού μαγαζιού. Προσέχει πολύ την εξωτερική του εμφάνιση γιατί όπως λέει, μετράει πολύ. Μέχρι τα 17 του ήταν υπέρβαρος και, ύστερα από μεγάλο αγώνα, έχασε σχεδόν 40 κιλά για να φαίνεται και να αισθάνεται καλύτερα. Πήγε στις Ειδικές Δυνάμεις όπου εκεί γεννήθηκε η αγάπη του για την γυμναστική με την οποία ασχολείται επαγγελματικά. Δηλώνει ευαίσθητος και φιλόδοξος ενώ στον έρωτα ομολογεί πως έχει πληγώσει… ενώ δεν έχει πληγωθεί ποτέ.Είναι 30 ετών, έρχεται από την Πάτρα και είναι επαγγελματίας τραγουδιστής και personal trainer. Το τραγούδι μπήκε στη ζωή του εντελώς απρόσμενα όταν ενώ εργαζόταν ως bartender, οι συνάδελφοί του τον παρότρυναν να πάρει το μικρόφωνο και να τραγουδήσει. Έκτοτε δουλεύει σε μαγαζιά της Πάτρας, αλλά και άλλων πόλεων. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, ένας εκ των οποίων είναι ο Λευτέρης Πανταζής. Αγαπάει το λαϊκό τραγούδι και το μόνο που τον αγχώνει είναι η στιγμή που θα πρέπει να ερμηνεύσει ξένο κομμάτι. Δηλώνει καλός με τους καλούς αλλά… πολύ κακός με τους κακούς. Όνειρό του, να έχει τη δική του δισκογραφία και τραγούδια γραμμένα ειδικά για εκείνον. Στις σχέσεις του είναι ακριβώς όπως η μουσική που αγαπάει: ερωτικός.Γεννήθηκε στη Λάρισα πριν από 32 χρόνια, είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης θεάτρου. Εξαιτίας της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του, βίωσε bullying στο σχολείο αλλά και κατά τη διάρκεια των θεατρικών σπουδών του στην Θεσσαλονίκη. Στα 17, μίλησε στη μητέρα του για τη σεξουαλικότητά του. Από τότε και μέχρι σήμερα, έχει την απόλυτη στήριξη και των δύο γονιών του. Στην Αθήνα ήρθε το 2016. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει συμμετάσχει σε αρκετές παραστάσεις στην παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και όχι μόνο. Αγαπημένοι του ξένοι τραγουδιστές είναι ο Frank Sinatra, η Lady Gaga, η Christina Aguilera ενώ θα ήθελε να συνεργαστεί με την Άννα Βίσση και τη Josephine. Στο House of Fame, όπως δηλώνει, δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από το να είναι ο καλύτερος.Είναι 22 ετών, γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε μέχρι τα 12 της χρόνια στο Αμβούργο. Η πρώτη της γνωριμία με τη μουσική έγινε στο Γυμνάσιο σε σχολικές παραστάσεις και μιούζικαλ. Εκτός από την αγάπη της για το τραγούδι, δηλώνει και φανατική gamer. Τελειώνοντας το σχολείο και γοητευμένη από την κορεάτικη κουλτούρα, αποφάσισε να πάει στη Νότια Κορέα κάνοντας εκεί εντατικά μαθήματα για να μάθει τη γλώσσα. Δηλώνει υπερήφανη που κατάφερε να επιβιώσει μόνη της στη δύσκολη καθημερινότητα της Σεούλ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ξεκίνησε σπουδές στη Φιλολογία και σε Μουσικό Ωδείο. Η Ακαδημία του House of Fame είναι η αφετηρία για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της κυρίως στην pop μουσική.Είναι 26 ετών και είναι από τη Θεσσαλονίκη. Όταν ήταν μικρή, ντρεπόταν τόσο πολύ, που τραγουδούσε με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην ακουστεί. Ξεκίνησε επαγγελματικά το τραγούδι, όταν στο μαγαζί που δούλευε ως πωλήτρια την ανακάλυψε ο Πάνος Ψάλτης. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της «λαϊκό κορίτσι» και δηλώνει ετοιμόλογη και ανταγωνιστική. Η μεγαλύτερη πρόκληση στο House Of Fame θα είναι να ερμηνεύσει ξενόγλωσσο τραγούδι καθώς στο ρεπερτόριό της θέση έχουν επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου, της Άννας Βίσση και του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι γονείς της την στηρίζουν σε κάθε επαγγελματικό της βήμα, αλλά θα προτιμούσε το ρεπερτόριο της να ήταν διαφορετικό. Θεωρεί πως ο δυναμικός της χαρακτήρας μπορεί να προκαλέσει ζήλια κυρίως στις συμμαθήτριές της.Είναι 19 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Άριστη μαθήτρια στο σχολείο, αποφοίτησε με 19.6 και τώρα σπουδάζει Marketing και Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μουσική είναι στο DNA της. αφού ο πατέρας της είναι ερασιτέχνης μουσικός και στιχουργός. Ασχολείται με τη μουσική από 5 ετών, λατρεύει τα μιούζικαλ και όνειρό της είναι να γίνει πρωταγωνίστρια στο Broadway. Δεν τραγουδάει μόνο αυτό το είδος αλλά και pop, soul και διασκευές λαϊκών κομματιών. Αν και μόνο 19 ετών, έχει συμμετάσχει σε πολύ γνωστά μιούζικαλ, θεατρικές παραστάσεις και έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση. Είναι συνεργάσιμη και ανταγωνιστική, ενώ θεωρεί πως η εξωτερική εμφάνιση δεν αρκεί για να κάνεις καριέρα στο τραγούδι. Θα ήθελε να τραγουδήσει με τον Σάκη Ρουβά και τον Πάνο Μουζουράκη, ενώ το μόνο που φοβάται στην Ακαδημία είναι η αρνητική κριτική γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα… να βάλει τα κλάματα.Είναι 29 χρόνων και είναι από την Καβάλα. Σπούδασε δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στην Καστοριά, αλλά την κέρδισε προσωρινά η κομμωτική. Εργάστηκε ως hairstylist σε τηλεοπτικές σειρές στην Κύπρο. Κάπου εκεί μπήκε στη ζωή της και το τραγούδι. Με ένα μικρό ψεματάκι. Προσποιήθηκε ότι είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια για να πείσει έναν επιχειρηματία να την προσλάβει. Στην πραγματικότητα, δεν είχε ανεβεί ποτέ σε σκηνή. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, ξεκίνησε να δουλεύει σε ένα μαγαζί στη Δράμα. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, είναι κοινωνική, με χιούμορ και πιστεύει πως το House Of Fame είναι η ευκαιρία της να γίνει διάσημη. Αγαπημένο της ρεπερτόριο τα λαϊκά και τα έντεχνα. Δεν έχει σχέση αυτή την περίοδο και στο ενδεχόμενο ενός φλερτ μέσα στο σπίτι, λέει: «Να με φλερτάρουν, ναι. Να φλερτάρω όχι!»Η 27χρονη Αλεξάνδρα Σημαντήρη ή αλλιώς Άλεξ Μαντή όπως τη «βάφτισε» η γνωστή τραγουδίστρια Πάολα, είναι από την Αθήνα αλλά οι καταβολές της είναι ποντιακές. Έχει τελειώσει Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού, ενώ η ενασχόλησή της με το τραγούδι προέκυψε χάρη στην τόλμη της. Όταν στο σχήμα που συμμετείχε ως χορεύτρια αποφάσισε μια τραγουδίστρια να αποχωρήσει τελευταία στιγμή, η Άλεξ άρπαξε την ευκαιρία και ζήτησε από τον Στέλιο Ρόκκο να τη συμπεριλάβει στο σχήμα ως τραγουδίστρια. Έμπνευσή της αποτελούν η Madonna και η Ελένη Φουρέιρα. Έχει περισσότερη εμπειρία στο λαϊκό τραγούδι, αλλά αγαπάει ιδιαίτερα την pop. Είναι πολύ κοινωνική και πιστεύει πως θα τα πάει πολύ καλά με τους συμμαθητές της, αφού όλη μέρα θα μαγειρεύει και θα καθαρίζει.Το motto της; «Όλα μέσα στη ζωή είναι! Υπομονή και συνεχίζουμε!»Η Κόνη Μπιζιντή γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Λούτσα. Είναι μόλις 18 ετών, αλλά πολύ σίγουρη για το τι θέλει να κάνει στη ζωή της. Στην ερώτηση «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;», η Κόνη από πολύ μικρή, απαντούσε «Tραγουδίστρια», χωρίς πολλή σκέψη.Πήγε σε Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου έμαθε να παίζει σαξόφωνο, πιάνο και κλαρινέτο. Πειραματίζεται με πολλά είδη μουσικής και «φλερτάρει» με την trap. Όνειρό της είναι να δημιουργήσει τη δική της μουσική ταυτότητα με δικά της τραγούδια. Είναι ανταγωνιστική, θέλει να είναι πάντα πρώτη και το μόνο που την ανησυχεί στο House of Fame είναι η συγκατοίκηση με αγνώστους. Αγαπημένοι της καλλιτέχνες οι Mente Fuerte, Rihanna, Ariana Grande.Η 33χρονη Αναστασία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ήταν ένα πειθαρχημένο παιδί καθώς έκανε πρωταθλητισμό στην ενόργανη γυμναστική. Στα 21, ερωτεύτηκε έναν Έλληνα DJ & παραγωγό μουσικής techno που ζούσε στο Βερολίνο και μετακόμισε στη Γερμανία, όπου ζει μέχρι και σήμερα. Το τραγούδι προέκυψε αργότερα, όταν, χωρισμένη πλέον, αποφάσισε να γραφτεί σε δραματική σχολή για να ασχοληθεί πιο ενεργά με το θέατρο και τη μουσική. Τραγουδάει τα πάντα από pop έως ρεμπέτικα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη συγκατοίκηση, καθώς έχει συγκατοικήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Επέστρεψε στην Ελλάδα αποκλειστικά για το House of Fame. Η ίδια θεωρεί πως το μόνο που μπορεί ίσως να εκνευρίσει τους συμμαθητές της είναι η υπερβολική της ενέργεια.Είναι 30 ετών και μένει στην Αθήνα. Γνήσιος «μεταλάς» στο Γυμνάσιο, γράφτηκε σε μουσική σχολή για να μάθει να τραγουδάει. Μεγαλώνοντας, πέταξε τα καρφιά, έκοψε τα πολλά headbanging και το ρεπερτόριό του απέκτησε μεγαλύτερη ποικιλία. Πλέον, αγαπά την ελληνική ροκ αλλά με το ίδιο πάθος ερμηνεύει λαϊκά και έντεχνα τραγούδια. Έχει τραγουδήσει στο δρόμο, αλλά και σε διάφορα μαγαζιά της Αθήνας με τις μπάντες του. Είναι συνεσταλμένος αλλά όταν τραγουδάει γίνεται άλλος άνθρωπος. Εάν ερωτευτεί, μπορεί να κάνει τα πάντα, όπως να μετακομίσει στο Παρίσι για χάρη μιας κοπέλας που γνώρισε ένα βράδυ τραγουδώντας. Στους συμμαθητές του, θα ξεκαθαρίσει από την πρώτη μέρα πως τον ενοχλεί η αγένεια και η ακαταστασία.Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γύθειo, πριν από 22 χρόνια. Η οικογένειά του ασχολείται με το ψάρεμα, έχουν δικό τους καΐκι και διατηρούν μια παραδοσιακή ψαροταβέρνα στην περιοχή. Εκεί, άρχισε να λέει και τα πρώτα του τραγούδια. Στην Αθήνα, ήρθε με την πρόφαση να σπουδάσει μαγειρική, ενώ στην ουσία ξεκίνησε να δουλεύει ως DJ σε club. Λατρεύει το λαϊκό τραγούδι και αγαπημένοι του τραγουδιστές είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Εκτός από το τραγούδι, έχει μεγάλη αδυναμία και στο γυναικείο φύλο. Στην Ακαδημία θα τα πάει πολύ καλά διότι, όπως λέει, έχει αυτό το κάτι που θέλουμε, που θα μας κάνει σαν τρελούς να τον θέλουμε. Δεν σκέφτηκε όμως πως στο House of Fame, βρίσκονται και οι δύο ερμηνεύτριες του τραγουδιού, καθώς και ο συνθέτης του…Είναι 22 ετών, κατάγεται από τη Σπάρτη και μένει στην Αθήνα τον τελευταίο χρόνο όπου σπουδάζει μουσική και τραγούδι. Από μικρή, είχε μια προδιάθεση να παίρνει κιλά. Στην εφηβεία έφτασε να ζυγίζει 90 κιλά, γεγονός που τη γέμισε με πολλές ανασφάλειες καθώς δεχόταν αρνητικά σχόλια από τους συμμαθητές της. Έχοντας χάσει πλέον τα παραπανίσια κιλά, βλέπει αυτή την εμπειρία σαν το πολυτιμότερο μάθημα ζωής. Η Έλενα δεν εμπιστεύεται εύκολα και εάν υποψιαστεί πως κάποιος συμμαθητής της πάει να την ‘’καπελώσει’’, όπως δηλώνει «θα γίνει χαμός!» Αγαπημένοι της καλλιτέχνες είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, η Νατάσα Μποφίλιου και ο Στέλιος Ρόκκος. Δεν πιστεύει στη φιλία ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, αλλά πιστεύει πως μέσα στην Ακαδημία θα κάνει γνωριμίες που θα κρατήσουν μια ζωή.Είναι 24 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Με πατέρα λαϊκό τραγουδιστή, είχε μουσικά ερεθίσματα από πολύ νωρίς στη ζωή του. Δυστυχώς, όταν ήταν 8 ετών, έχασε τον πατέρα του και, για να απαλύνει τον πόνο του, η οικογένειά του τον παρότρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική. Ο Γιώργος φοίτησε σε Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου έμαθε να παίζει τόσα πολλά όργανα που οι συμμαθητές του τον φώναζαν «πασπαρτού». Στα 17 του, ξεκίνησε να κάνει εμφανίσεις σε μαγαζιά της Μυτιλήνης και αργότερα της Θεσσαλονίκης, παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας, κυρίως έντεχνα και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Σπουδάζει Μουσικολογία στην Άρτα, όπου ζει μέχρι και σήμερα. Είναι πολύ κοινωνικός, θέλει να παίρνει συνέχεια πρωτοβουλίες και δηλώνει ιδιότροπος στη συγκατοίκηση.Είναι 30 ετών και υπήρξε πάντοτε «ανήσυχο παιδί». Από τριών ετών εκδήλωσε τις πρώτες της καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ξεκίνησε τις μουσικές της σπουδές στο Ωδείο της μητέρας της, στη συμπρωτεύουσα. Εκεί, έμαθε πιάνο, κιθάρα και κανονάκι. Αυτό το τρίχρονο παιδάκι όμως, δεν θα έμενε εκεί. Είχε κλίση στη ζωγραφική και στο σχέδιο μόδας. Ειδικότητες με τις οποίες ασχολείται έως σήμερα. Τώρα, αποφάσισε να επιστρέψει στα θρανία, πιο συγκεκριμένα, της Ακαδημίας του House of Fame επειδή, όπως λέει, της αξίζει μια θέση στη βιομηχανία της μουσικής. Είναι αρκετά ανταγωνιστική και μπορεί να τραγουδήσει από Τρύπες μέχρι Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σε αυτή την περίοδο της ζωής της, λέει όχι στις σχέσεις, ναι στην καριέρα.Είναι 27 ετών και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από Νιγηριανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Ήξερε από πολύ μικρός ότι θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι. Είναι πνεύμα και κορμί αθλητικό. Αυτό δεν οφείλεται στην τύχη, αλλά στη σκληρή γυμναστική, που είναι η άλλη μεγάλη του αγάπη, αφού εργάζεται ως personal trainer. Οι μεγαλύτερες αγάπες του όμως, είναι δύο γυναίκες: η σύντροφός του και η εξάχρονη κόρη τους. Η απόφασή του να περάσει την πόρτα του House of Fame δεν ήταν καθόλου εύκολη αφού, σε τρεις μήνες, θα έρθει στη ζωή το δεύτερο παιδάκι τους. Τραγουδάει τα πάντα από βαριά λαϊκά μέχρι R’n’B και pop ενώ αγαπημένοι του τραγουδιστές είναι ο Γιάννης Πάριος, ο Σάκης Ρουβάς και ο Χρήστος Δάντης.Ο 26χρονος Δημήτρης Ευριπιώτης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα αλλά έχει καταγωγή από τη Νάξο και τα Κουφονήσια. Εμπνεύστηκε τo καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο από ένα ιαπωνικό video game με αποτέλεσμα στο σχολείο να τον φώναζαν όλοι Sion. Μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο τα boy bands των 90’s, όπως τους Backstreet Boys, αλλά τελικά τον κέρδισε η psychedelic μουσική. Ο Sion δεν δηλώνει μόνο τραγουδιστής. Είναι στιχουργός, σκηνοθέτης, creative art director, «τα πάντα όλα της δικής μου τέχνης» όπως λέει. Περιγράφει τη ζωή του σαν μια ταινία, πιθανότατα επιστημονικής φαντασίας, καθώς του συμβαίνουν συνέχεια περίεργα πράγματα. Δήλωσε συμμετοχή γιατί θέλει να γνωρίσει όλη η Ελλάδα το ταλέντο του, να περάσει κοινωνικά μηνύματα, ενώ το μεγάλο του όνειρο είναι να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision. Τι θα τον δυσκολέψει στην Ακαδημία; Δεν έχει συνηθίσει να του υποδεικνύουν πώς να ντύνεται ή πώς να χορεύει και μισεί το πρωϊνό ξύπνημα. Είναι ελεύθερος και ανοιχτός για κάθε γνωριμία.