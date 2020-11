Style Me Up: Η πρώτη θεαματική «μεταμόρφωση» άντρα παίκτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ολική μετάλλαξη στην εικόνα του κατόρθωσε, με τη βοήθεια βέβαια των ειδικών, ο σημερινός παίκτης του Style Me Up Ο Γιάννης που συμμετείχε στο παιχνίδι στιλιστικών μεταμορφώσεων του, ήταν ο σημερινός τυχερός που μεταμορφώθηκε κυριολεκτικά. Οεντυπωσιάστηκε από τον Γιάννη, που θέλησε να αλλάξει το look του και, για να αρέσει στη γυναίκα του.Η αλλαγή τουήταν κάτι παραπάνω από θεαματική καθώς ούτε ο ίδιος πίστευε στα μάτια του για το τελικό αποτέλεσμα.