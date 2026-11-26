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Συνελήφθη ανήλικος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για 23 κλοπές σε 13 ημέρες
Συνελήφθη ανήλικος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για 23 κλοπές σε 13 ημέρες
Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει αρχικά πεζή και στη συνέχεια με κλεμμένο αυτοκίνητο – Είχε αποδράσει από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο
Επεισοδιακή σύλληψη ενός ανήλικου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από καταδίωξη, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με έναν ακόμη ανήλικο διέπραξαν 23 κλοπές μέσα σε διάστημα μόλις 13 ημερών σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο νεαρός είχε ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ως ένας από τους δύο δράστες των κλοπών και αναζητούνταν. Οι υποθέσεις αφορούν τις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας Ημαθίας.
Αστυνομικοί τον εντόπισαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Χαλκηδόνας. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιχείρησε να διαφύγει αρχικά πεζή και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που είχε αφαιρέσει.
ΟΣύμφωνα με το thestival.gr ο ανήλικος κινήθηκε με το όχημα προς την περιοχή της Αλεξάνδρειας, αγνοώντας τα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης των αστυνομικών και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και ο νεαρός συνελήφθη.
Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ο συλληφθείς είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο. Αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
Ο νεαρός είχε ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ως ένας από τους δύο δράστες των κλοπών και αναζητούνταν. Οι υποθέσεις αφορούν τις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας Ημαθίας.
Αστυνομικοί τον εντόπισαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Χαλκηδόνας. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιχείρησε να διαφύγει αρχικά πεζή και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που είχε αφαιρέσει.
ΟΣύμφωνα με το thestival.gr ο ανήλικος κινήθηκε με το όχημα προς την περιοχή της Αλεξάνδρειας, αγνοώντας τα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης των αστυνομικών και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και ο νεαρός συνελήφθη.
Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ο συλληφθείς είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο. Αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
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