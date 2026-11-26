Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Εντυπωσιακό εύρημα στην Εύβοια: Ανακαλύφθηκε θολωτός μυκηναϊκός τάφος άνω των 3.200 ετών στα Ψαχνά
Εντυπωσιακό εύρημα στην Εύβοια: Ανακαλύφθηκε θολωτός μυκηναϊκός τάφος άνω των 3.200 ετών στα Ψαχνά
Εκτιμάται ότι είναι ένας από τους 20 μεγαλύτερους θολωτούς τάφους της Ελλάδας - Το αρχαιολογικό εύρημα εντοπίστηκε κατά τις εργασίες κατασκευής της παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών και εκτιμάται ότι προοριζόταν για την ταφή προσώπου με υψηλή κοινωνική και πολιτική θέση
Ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα έφεραν στο φως οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών στην Εύβοια. Πρόκειται για έναν θολωτό τάφο της μυκηναϊκής περιόδου, ηλικίας άνω των 3.200 ετών, οι διαστάσεις του οποίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τον κατατάσσουν μεταξύ των 20 μεγαλύτερων αντίστοιχων ταφικών μνημείων που έχουν ανακαλυφθεί στην Ελλάδα.
Ο τάφος, που εντοπίστηκε στα Ψαχνά, είναι ο 126ος θολωτός μυκηναϊκός τάφος που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη χώρα. Τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχαιολόγοι οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατασκευάστηκε για την ταφή ενός προσώπου με ιδιαίτερα υψηλό κοινωνικό κύρος και πολιτική ισχύ.
Η ταυτότητα του νεκρού παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το E-Sterea, με τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας να αναμένεται να αποσαφηνίσει περισσότερες πτυχές σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία του μνημείου.
Οι τρόποι ταφής των νεκρών αντανακλούσαν την κοινωνική διαστρωμάτωση της εποχής, με τους θολωτούς τάφους να αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά επιτεύγματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.
Για την ανέγερση τέτοιων μνημείων απαιτούνταν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, σημαντικοί οικονομικοί πόροι και εργατικό δυναμικό. Η δυνατότητα κατασκευής τους συνδεόταν, συνεπώς, με την οικονομική επιφάνεια και την ισχύ των οικογενειών ή των κοινωνικών ομάδων που τα χρησιμοποιούσαν.
Στην περίπτωση του ευρήματος στα Ψαχνά, το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος του τάφου αποτελεί βασική ένδειξη για την εξέχουσα θέση του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε ταφεί εκεί.
Ο τάφος, που εντοπίστηκε στα Ψαχνά, είναι ο 126ος θολωτός μυκηναϊκός τάφος που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη χώρα. Τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχαιολόγοι οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατασκευάστηκε για την ταφή ενός προσώπου με ιδιαίτερα υψηλό κοινωνικό κύρος και πολιτική ισχύ.
Η ταυτότητα του νεκρού παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το E-Sterea, με τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας να αναμένεται να αποσαφηνίσει περισσότερες πτυχές σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία του μνημείου.
Τι μαρτυρούν οι διαστάσεις του τάφουΗ μυκηναϊκή περίοδος εκτείνεται περίπου από τον 16ο έως τον 12ο αιώνα π.Χ. και εντάσσεται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων αναπτύχθηκαν ισχυρά ανακτορικά κέντρα και σύνθετες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, ενώ διευρύνθηκαν οι εμπορικές και πολιτιστικές επαφές στον χώρο του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου.
Οι τρόποι ταφής των νεκρών αντανακλούσαν την κοινωνική διαστρωμάτωση της εποχής, με τους θολωτούς τάφους να αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά επιτεύγματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.
Για την ανέγερση τέτοιων μνημείων απαιτούνταν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, σημαντικοί οικονομικοί πόροι και εργατικό δυναμικό. Η δυνατότητα κατασκευής τους συνδεόταν, συνεπώς, με την οικονομική επιφάνεια και την ισχύ των οικογενειών ή των κοινωνικών ομάδων που τα χρησιμοποιούσαν.
Στην περίπτωση του ευρήματος στα Ψαχνά, το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος του τάφου αποτελεί βασική ένδειξη για την εξέχουσα θέση του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε ταφεί εκεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα