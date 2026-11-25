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Ζημιές άνω των 1.000 ευρώ σε κατόχους αυτοκινήτων στην Ελλάδα - Η παγίδα με τις ασφαλιστικές εταιρείες
Η τεχνολογία έχει μετατρέψει ένα από τα πιο συνηθισμένα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε ανταλλακτικό μεγάλης αξίας. Τι δείχνουν τα περιστατικά και η παγίδα με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Δεν χρειάζεται πλέον να κλέψει κάποιος ένα ολόκληρο αυτοκίνητο για να αποκομίσει σημαντικό οικονομικό όφελος από την παράνομη αγορά ανταλλακτικών. Αρκούν ορισμένα από τα εξαρτήματά του, η αξία των οποίων έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της ενσωμάτωσης προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.
Μετά τους καταλύτες, τα φωτιστικά σώματα και τα συστήματα πολυμέσων, στο στόχαστρο των κλεφτών βρίσκονται και οι εξωτερικοί καθρέπτες των αυτοκινήτων, με το κόστος αντικατάστασής τους σε ορισμένα μοντέλα να ξεπερνά ακόμη και τα 1.000 ευρώ.
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