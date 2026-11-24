Τα F-16 Block 50 των 341 και 347 Μοιρών βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου μεγάλου βήματος εκσυγχρονισμού της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τα μαχητικά των Μοιρών «Βέλος» και «Περσέας», που επιχειρούν από την 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο και προορίζονται να αποκτήσουν σύγχρονα ηλεκτρονικά, προηγμένο ραντάρ και αναβαθμισμένες δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών.

Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί: στις 23 Μαρτίου 2026 το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των Block 50 σε F-16V. Στις 20 Οκτωβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας...





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