Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία πιο ισχυρή απο ποτέ!
Η Ελλάδα προωθεί την αναβάθμιση 38 F-16 Block 50 σε Viper, με στόχο έναν στόλο περίπου 120 μαχητικών αυτής της διαμόρφωσης. Το πρόγραμμα έχει την έγκριση του ΚΥΣΕΑ, ενώ το οριστικό κόστος, ο εξοπλισμός και οι παραδόσεις θα καθοριστούν από τους τελικούς συμβατικούς όρους.
Τα F-16 Block 50 των 341 και 347 Μοιρών βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου μεγάλου βήματος εκσυγχρονισμού της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τα μαχητικά των Μοιρών «Βέλος» και «Περσέας», που επιχειρούν από την 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο και προορίζονται να αποκτήσουν σύγχρονα ηλεκτρονικά, προηγμένο ραντάρ και αναβαθμισμένες δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών.
Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί: στις 23 Μαρτίου 2026 το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των Block 50 σε F-16V. Στις 20 Οκτωβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr