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Από την ψηφιακή εξοικείωση στην εποχή του AI: Η νέα πρόκληση για τις ΜμΕ
Από την ψηφιακή εξοικείωση στην εποχή του AI: Η νέα πρόκληση για τις ΜμΕ
Η Telekom βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες του AI και να μετατρέψουν τη νέα τεχνολογία σε καθημερινό σύμμαχο ανάπτυξης - Τι αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το ELTRUN.
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Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα δεδομένα για τον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν μακρινές. Από απλές καθημερινές εργασίες μέχρι πιο σύνθετες ανάγκες, οι εφαρμογές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη θέση στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως, το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να περάσουν από την απλή χρήση νέων εργαλείων στην ουσιαστική αξιοποίησή τους. Σε αυτή την ανάγκη απαντά η νέα εκπαιδευτική δράση Telekom Grow Your Business - AI Edition, μέσα από την οποία η Telekom προσφέρει δωρεάν online εκπαίδευση, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και να τις εντάξουν στην καθημερινή τους λειτουργία.
Το πόσο εύκολο είναι, όμως, να περάσει κανείς από τη θεωρία στην πράξη αποτυπώνεται στην εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα, 2026», που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Telekom, η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια, φτάνοντας στο 45% το 2026, από 13% το 2024. Η εξοικείωση, ωστόσο, δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό, καθώς το 68% όσων χρησιμοποιούν εργαλεία AI δηλώνει καθόλου ή λίγο εξοικειωμένο με αυτά.
Στην πράξη, η χρήση του Generative AI από τις επιχειρήσεις επικεντρώνεται κυρίως στη δημιουργία περιεχομένου και κειμένων, ενώ εφαρμογές όπως η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η ανάλυση δεδομένων, η υποστήριξη αποφάσεων και η εξυπηρέτηση πελατών βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ενώ το 76% των επιχειρήσεων εκφράζει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες να αποκτήσουν όχι μόνο πρόσβαση στα νέα εργαλεία, αλλά και την απαραίτητη γνώση για να τα εντάξουν αποτελεσματικά στη δουλειά τους.
Από τη θεωρία στην πράξη
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η νέα πρωτοβουλία της Telekom, Grow Your Business - AI Edition, μέσα από την οποία η Telekom συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα και να ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος online εκπαίδευσης είναι να φέρει τις δυνατότητες του AI πιο κοντά στην καθημερινότητα των επαγγελματιών και να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα εκπαιδευτικές ενότητες και περίπου 23 ώρες on-demand περιεχομένου, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ειδικών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι θεματικές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών, ξεκινώντας από τις βασικές αρχές της τεχνολογίας και την εξοικείωση με τα διαθέσιμα εργαλεία και το prompting. Στη συνέχεια, εστιάζουν σε πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως το AI στο digital marketing, η δημιουργία περιεχομένου και η διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η αξιοποίησή της στο marketing και τις πωλήσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ενότητες που αφορούν τους AI Agents, την οργάνωση, την παραγωγικότητα και τη διοίκηση, αλλά και τη στρατηγική και την ανάλυση με τη βοήθεια του AI. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματική για την ηθική και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας και τις παραμέτρους που χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη οι επιχειρήσεις καθώς ενσωματώνουν τις νέες δυνατότητες στη λειτουργία τους.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ευελιξία που προσφέρει ο τρόπος παρακολούθησης. Κάθε εκπαιδευτική ενότητα αποτελείται από αυτοτελή βίντεο, τα οποία είναι διαθέσιμα online και μπορούν να παρακολουθούνται οποιαδήποτε στιγμή, με τον ρυθμό που εξυπηρετεί κάθε συμμετέχοντα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από τις καθημερινές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Εννέα χρόνια δίπλα στην ελληνική επιχειρηματικότητα
Το νέο AI Edition αποτελεί τη συνέχεια μιας πρωτοβουλίας με σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά. Το Telekom Grow Your Business ξεκίνησε το 2017, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τότε, περισσότερες από 116.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες σε όλη τη χώρα έχουν ωφεληθεί από τη δωρεάν πρόσβαση σε γνώση, εκπαίδευση και πρακτικά εργαλεία.
Στη διάρκεια των εννέα αυτών χρόνων, η πρωτοβουλία εξελίχθηκε μέσα από διαφορετικές δράσεις, ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς. Σήμερα, με το Grow Your Business - AI Edition, η Telekom στρέφει την προσοχή σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, συνεχίζοντας να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις τα εφόδια που χρειάζονται για να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας.
Το Telekom Grow Your Business - AI Edition απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτες της Telekom. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις θεματικές και το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, μέσα από την ιστοσελίδα www.growyourbusiness.gr.
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