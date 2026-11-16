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Τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση και πνευματικότητα στο επίκεντρο διεθνούς διαδικτυακής εκδήλωσης
Τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση και πνευματικότητα στο επίκεντρο διεθνούς διαδικτυακής εκδήλωσης
Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών και της Modern Odyssey Media - Δωρεάν συμμετοχή για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και το ευρύ κοινό από την Ελλάδα και την Ομογένεια την Κυριακή 29 Νοεμβρίου μέσω Zoom
Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο, με τον οποίο μαθαίνουμε, δημιουργούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο; Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και την αλγοριθμική παραγωγή και ποιος ο ρόλος της πνευματικότητας σε μια κοινωνία που εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με τις μηχανές;
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα αναδειχθούν σε διεθνή διαδικτυακή εκπαιδευτική εκδήλωση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Εκκλησίας και των τεχνών από την Ελλάδα και την ελληνοαμερικανική ομογένεια.
Εκτός από τεχνολογικό εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινότητα, η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σταδιακά στην εκπαίδευση, μεταβάλλει τις μεθόδους παραγωγής και πρόσληψης της γνώσης, επηρεάζει τις καλλιτεχνικές πρακτικές και επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για την ανθρώπινη κρίση, τη δημιουργικότητα, την ηθική και την πνευματικότητα. Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών και η Modern Odyssey Media διοργανώνουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 τη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκπαίδευση, Τέχνη και Πίστη σε έναν Κόσμο που Αλλάζει».
Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ανοίξει έναν διεπιστημονικό διάλογο για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που συνοδεύουν την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, φέρνοντας σε επικοινωνία διαφορετικά πεδία γνώσης και εμπειρίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, στις 14.00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (21.00 ώρα Ελλάδας), και τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Αντίστοιχα, στον χώρο της τέχνης, η αλγοριθμική δημιουργία επαναπροσδιορίζει τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η δυνατότητα παραγωγής εικόνων και σύνθετων εικαστικών έργων μέσω ψηφιακών εργαλείων δημιουργεί νέες μορφές δημιουργικότητας, αλλά προκαλεί και συζητήσεις για την αυθεντικότητα, την καλλιτεχνική ταυτότητα και τη σχέση της παράδοσης με την τεχνολογική καινοτομία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση αυτών των προβληματισμών με τη θρησκευτική και πνευματική διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας. Σε μια εποχή, κατά την οποία η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει άμεσες απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων, αναδεικνύεται η σημασία της προσοχής, της εσωτερικής αναζήτησης και της ανθρώπινης κρίσης.
Στο επιστημονικό και θεματικό σκέλος της εκδήλωσης περιλαμβάνονται δύο κεντρικές εισηγήσεις, οι οποίες προσεγγίζουν την τεχνητή νοημοσύνη από διαφορετικές αφετηρίες.
Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, του Οικουμενικού Θρόνου και διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, θα αναπτύξει το θέμα «Πριν από την Απάντηση: Καλλιεργώντας την Προσοχή στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Η εισήγησή του εστιάζει σε ένα από τα πλέον ουσιαστικά ζητήματα της ψηφιακής εποχής: την αξία της προσοχής και της ουσιαστικής σκέψης σε ένα περιβάλλον διαρκούς πληροφορίας και αυτοματοποιημένων απαντήσεων. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το τι χρειάζεται να διατηρήσει ο άνθρωπος ως δική του ικανότητα και ευθύνη.
Από την πλευρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η Μαριάννα Αφεντούλη, αγιογράφος ψηφιδωτών βυζαντινής τεχνοτροπίας, θα παρουσιάσει την εισήγηση «Από τη βυζαντινή παράδοση στην Αλγοριθμική δημιουργία». Η ίδια είναι απόφοιτη της Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών Μαρμαροτεχνίας Πανόρμου Τήνου και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στην Καλλιθέα, με ειδίκευση στο ψηφιδωτό και το βιτρό. Η θεματική της εισήγησης δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα γέφυρα ανάμεσα σε μια ιστορική καλλιτεχνική παράδοση, που στηρίζεται στην τεχνική, τη δεξιοτεχνία και τη συμβολική αναπαράσταση, και στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι αλγόριθμοι στη σύγχρονη εικαστική παραγωγή.
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα αναδειχθούν σε διεθνή διαδικτυακή εκπαιδευτική εκδήλωση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Εκκλησίας και των τεχνών από την Ελλάδα και την ελληνοαμερικανική ομογένεια.
Εκτός από τεχνολογικό εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινότητα, η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σταδιακά στην εκπαίδευση, μεταβάλλει τις μεθόδους παραγωγής και πρόσληψης της γνώσης, επηρεάζει τις καλλιτεχνικές πρακτικές και επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για την ανθρώπινη κρίση, τη δημιουργικότητα, την ηθική και την πνευματικότητα. Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών και η Modern Odyssey Media διοργανώνουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 τη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκπαίδευση, Τέχνη και Πίστη σε έναν Κόσμο που Αλλάζει».
Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ανοίξει έναν διεπιστημονικό διάλογο για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που συνοδεύουν την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, φέρνοντας σε επικοινωνία διαφορετικά πεδία γνώσης και εμπειρίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, στις 14.00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (21.00 ώρα Ελλάδας), και τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Από τη σχολική αίθουσα στην καλλιτεχνική δημιουργίαΈνα από τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη συζήτηση είναι ο μετασχηματισμός της εκπαίδευσης. Η δυνατότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να παράγουν κείμενα, να αναλύουν πληροφορίες, να απαντούν σε ερωτήματα και να υποστηρίζουν εξατομικευμένες μαθησιακές διαδικασίες δημιουργεί νέες προοπτικές, αλλά ταυτόχρονα θέτει ερωτήματα για τον ρόλο του εκπαιδευτικού και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Πώς διαμορφώνεται η σχέση μαθητή και γνώσης όταν οι απαντήσεις βρίσκονται πλέον σε απόσταση λίγων δευτερολέπτων; Πώς διασφαλίζεται ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως μέσο ενίσχυσης της μάθησης και όχι ως υποκατάστατο της προσωπικής προσπάθειας και της πνευματικής επεξεργασίας;
Αντίστοιχα, στον χώρο της τέχνης, η αλγοριθμική δημιουργία επαναπροσδιορίζει τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η δυνατότητα παραγωγής εικόνων και σύνθετων εικαστικών έργων μέσω ψηφιακών εργαλείων δημιουργεί νέες μορφές δημιουργικότητας, αλλά προκαλεί και συζητήσεις για την αυθεντικότητα, την καλλιτεχνική ταυτότητα και τη σχέση της παράδοσης με την τεχνολογική καινοτομία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση αυτών των προβληματισμών με τη θρησκευτική και πνευματική διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας. Σε μια εποχή, κατά την οποία η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει άμεσες απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων, αναδεικνύεται η σημασία της προσοχής, της εσωτερικής αναζήτησης και της ανθρώπινης κρίσης.
Οι δύο κεντρικές εισηγήσειςΤην εκδήλωση θα παρουσιάσει και θα συντονίσει η Δρ Δέσποινα Αφεντούλη, δημοσιογράφος και κοινωνιολόγος, ιδρύτρια και εκτελεστική παραγωγός της Modern Odyssey Media. Την έναρξη θα χαιρετίσει η Κ.Στέλλα Κοκόλη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Ελένη Γρίβα, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και η Ελένη Τρίμη-Γαλλίδη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών «Προμηθέας».
Στο επιστημονικό και θεματικό σκέλος της εκδήλωσης περιλαμβάνονται δύο κεντρικές εισηγήσεις, οι οποίες προσεγγίζουν την τεχνητή νοημοσύνη από διαφορετικές αφετηρίες.
Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, του Οικουμενικού Θρόνου και διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, θα αναπτύξει το θέμα «Πριν από την Απάντηση: Καλλιεργώντας την Προσοχή στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Η εισήγησή του εστιάζει σε ένα από τα πλέον ουσιαστικά ζητήματα της ψηφιακής εποχής: την αξία της προσοχής και της ουσιαστικής σκέψης σε ένα περιβάλλον διαρκούς πληροφορίας και αυτοματοποιημένων απαντήσεων. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το τι χρειάζεται να διατηρήσει ο άνθρωπος ως δική του ικανότητα και ευθύνη.
Από την πλευρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η Μαριάννα Αφεντούλη, αγιογράφος ψηφιδωτών βυζαντινής τεχνοτροπίας, θα παρουσιάσει την εισήγηση «Από τη βυζαντινή παράδοση στην Αλγοριθμική δημιουργία». Η ίδια είναι απόφοιτη της Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών Μαρμαροτεχνίας Πανόρμου Τήνου και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στην Καλλιθέα, με ειδίκευση στο ψηφιδωτό και το βιτρό. Η θεματική της εισήγησης δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα γέφυρα ανάμεσα σε μια ιστορική καλλιτεχνική παράδοση, που στηρίζεται στην τεχνική, τη δεξιοτεχνία και τη συμβολική αναπαράσταση, και στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι αλγόριθμοι στη σύγχρονη εικαστική παραγωγή.
Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές γέφυρες Ελλάδας - ΗΠΑΠέρα από την τεχνολογική διάσταση, η διοργάνωση επιδιώκει να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, αξιοποιώντας τη συμμετοχή της ελληνοαμερικανικής εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επιλογή της εκπαίδευσης, της τέχνης και της πίστης ως τριών βασικών αξόνων της συζήτησης υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να εξεταστεί αποκλειστικά ως τεχνολογικό ζήτημα. Οι επιπτώσεις της αφορούν στον τρόπο, με τον οποίο μεταδίδεται η γνώση, διαμορφώνεται η πολιτιστική ταυτότητα και προσδιορίζεται η σχέση του ανθρώπου με τη δημιουργία και τις αξίες του.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Πληροφορίες συμμετοχής:
Ημερομηνία: Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.
Ώρα: 14.00 (EST), 21.00 ώρα Ελλάδας.
Πλατφόρμα: Zoom.
Γλώσσα: Ελληνικά, με αγγλική διερμηνεία.
Συμμετοχή: Δωρεάν, κατόπιν υποχρεωτικής προεγγραφής.
Προεγγραφή: Eventbrite – Artificial Intelligence: Education, Art, and Faith in a Changing World
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