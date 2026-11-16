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Θλίψη στο Αγρίνιο για 34χρονο πατέρα δύο ανήλικων παιδιών που πέθανε μετά από ατύχημα
Θλίψη στο Αγρίνιο για 34χρονο πατέρα δύο ανήλικων παιδιών που πέθανε μετά από ατύχημα
Ο 35χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε αποθήκη
Τραγικό τέλος για έναν 35χρονο άνδρα σε χωριό του Αγρινίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του αφού τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών σε αποθήκη.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό στα Καλύβια Αγρινίου παραμένουν υπό διερεύνηση με άλλες μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών και άλλες ότι έπεσε από μεγάλο ύψος.
Κατά πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο 35χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr ο 35χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν τελικά να τον κρατήσουν στη ζωή.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό στα Καλύβια Αγρινίου παραμένουν υπό διερεύνηση με άλλες μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών και άλλες ότι έπεσε από μεγάλο ύψος.
Κατά πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο 35χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr ο 35χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν τελικά να τον κρατήσουν στη ζωή.
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