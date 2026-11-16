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Η στιγμή που σβήνουν τα φώτα στο αεροδρόμιο της Χίου, δείτε βίντεο από drone
Η στιγμή που σβήνουν τα φώτα στο αεροδρόμιο της Χίου, δείτε βίντεο από drone
Το τελευταίο αεροσκάφος αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής για την Αθήνα – Έως τις 15 Μαρτίου 2027 θα διαρκέσουν οι εργασίες επέκτασης του διαδρόμου, με την ακτοπλοΐα να αποτελεί τη μοναδική τακτική συγκοινωνιακή σύνδεση του νησιού
Τη στιγμή που σβήνουν τα φώτα στον διάδρομο προσγειώσεων και απογειώσεων του αεροδρομίου «Όμηρος» της Χίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της τετράμηνης αναστολής λειτουργίας του, κατέγραψε το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου το drone του Politischios.gr.
Οι εικόνες καταγράφηκαν λίγη ώρα μετά την αναχώρηση του τελευταίου αεροσκάφους από το νησί, της πτήσης GQ245 της Sky Express, που απογειώθηκε στις 22:00 με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.
Η τελευταία ημέρα λειτουργίας του κρατικού αερολιμένα συνοδεύτηκε από προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών, καθώς η βροχόπτωση προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων.
Με το σβήσιμο της φωτοσήμανσης ολοκληρώθηκε και επίσημα η τελευταία ημέρα πτητικής δραστηριότητας, πριν από την παράδοση του διαδρόμου στην ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Μαρτίου 2027, οπότε προβλέπεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου.
Για τους επόμενους τέσσερις μήνες, η Χίος θα παραμείνει χωρίς τακτικές αεροπορικές συνδέσεις, με την ακτοπλοΐα να αποτελεί το μοναδικό τακτικό μέσο μετακίνησης από και προς την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το βίντεο από drone αποτυπώνει τη συμβολική αυτή στιγμή για το νησί, που εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στις συγκοινωνιακές του συνδέσεις, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου.
Οι εικόνες καταγράφηκαν λίγη ώρα μετά την αναχώρηση του τελευταίου αεροσκάφους από το νησί, της πτήσης GQ245 της Sky Express, που απογειώθηκε στις 22:00 με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.
Η τελευταία ημέρα λειτουργίας του κρατικού αερολιμένα συνοδεύτηκε από προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών, καθώς η βροχόπτωση προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων.
Με το σβήσιμο της φωτοσήμανσης ολοκληρώθηκε και επίσημα η τελευταία ημέρα πτητικής δραστηριότητας, πριν από την παράδοση του διαδρόμου στην ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης.
Κλειστό έως τις 15 Μαρτίου 2027
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Μαρτίου 2027, οπότε προβλέπεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου.
Για τους επόμενους τέσσερις μήνες, η Χίος θα παραμείνει χωρίς τακτικές αεροπορικές συνδέσεις, με την ακτοπλοΐα να αποτελεί το μοναδικό τακτικό μέσο μετακίνησης από και προς την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το βίντεο από drone αποτυπώνει τη συμβολική αυτή στιγμή για το νησί, που εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στις συγκοινωνιακές του συνδέσεις, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου.
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