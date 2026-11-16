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Συνελήφθησαν δύο 31χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών: Βρέθηκαν δεκάδες φιξάκια κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας και 2.350 ευρώ στο σπίτι του ενός
Συνελήφθησαν δύο 31χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών: Βρέθηκαν δεκάδες φιξάκια κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας και 2.350 ευρώ στο σπίτι του ενός
Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος
Στη σύλληψη δύο 31χρονων για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή της Αττικής.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Αρχικά, οι λιμενικοί εντόπισαν τον πρώτο 31χρονο έξω από το σπίτι του, την ώρα που επιβιβαζόταν στη μοτοσικλέτα του. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του μία συσκευασία που πιθανότατα περιείχε κοκαΐνη βάρους 0,9 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 1.950 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 52,4 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου, 28 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 25,2 γραμμαρίων και άλλες 20 συσκευασίες συνολικού βάρους 8 γραμμαρίων.
Επίσης, βρέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,6 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικών, ένα μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης και 400 ευρώ σε μετρητά.
Συνολικά, οι λιμενικές Αρχές κατέσχεσαν περίπου 86,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 0,6 γραμμάρια κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα, το δίκυκλο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών και 2.350 ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι προέρχεται από την πώληση ναρκωτικών.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών κατά συναυτουργία.
Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Αρχικά, οι λιμενικοί εντόπισαν τον πρώτο 31χρονο έξω από το σπίτι του, την ώρα που επιβιβαζόταν στη μοτοσικλέτα του. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του μία συσκευασία που πιθανότατα περιείχε κοκαΐνη βάρους 0,9 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 1.950 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Η έρευνα στο σπίτι με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλουΣτη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του 31χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Κέλλυ» του Λιμενικού Σώματος.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 52,4 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου, 28 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 25,2 γραμμαρίων και άλλες 20 συσκευασίες συνολικού βάρους 8 γραμμαρίων.
Επίσης, βρέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,6 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικών, ένα μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης και 400 ευρώ σε μετρητά.
Η σύλληψη του δεύτερου 31χρονουΚατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη και δεύτερος 31χρονος, ο οποίος είχε παρατηρηθεί να μπαινοβγαίνει επανειλημμένα στην κατοικία του πρώτου συλληφθέντα. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Συνολικά, οι λιμενικές Αρχές κατέσχεσαν περίπου 86,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 0,6 γραμμάρια κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα, το δίκυκλο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών και 2.350 ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι προέρχεται από την πώληση ναρκωτικών.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών κατά συναυτουργία.
Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση.
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