Σύμφωνα με απόφαση 39 σελίδων από το δικαστήριο του Μιλάνου, διακινήθηκαν 41,9 εκατ. ευρώ από κακοποιούς χωρίς καμία αναφορά - Η δικαστική εποπτεία αφορά τις δραστηριότητες της τράπεζας στην Ιταλία





Το μέτρο, διάρκειας ενός έτους, αφορά την εγκατεστημένη στη Λιθουανία Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω του τοπικού της υποκαταστήματος. Στην απόφαση των 39 σελίδων, την οποία επεξεργάστηκε το Reuters, το δικαστήριο επικαλείται «σοβαρές ελλείψεις» στους μηχανισμούς ελέγχου της τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Μιλάνου ανέφερε ότι οι ανεπαρκείς δικλίδες ασφαλείας επέτρεψαν σε 24 άτομα - τα οποία είτε τελούν υπό έρευνα είτε έχουν ήδη καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα - να αποκρύψουν χρηματοοικονομικές ροές συνολικού ύψους 41,9 εκατ. ευρώ μεταξύ 2021 και 2026. Κατά την ίδια περίοδο, ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα υπέβαλαν 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών σχετικά με τους 24 υπόπτους, ενώ η Revolut Bank UAB δεν υπέβαλε καμία, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση.











Σημειώνεται πως η Revolut δεν τελεί υπό ποινική έρευνα και η εποπτεία αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στην Ιταλία, χωρίς καμία διαταραχή στις υπηρεσίες λιανικής ή εμπορικής τραπεζικής.



Η Revolut αναπτύχθηκε ραγδαία από την ίδρυσή της το 2015, εξελισσόμενη σε ισχυρό ανταγωνιστή των παραδοσιακών τραπεζών, με την αποτίμησή της να φτάνει σήμερα τα 115 δισ. δολάρια. Κατά καιρούς, έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τους εσωτερικούς της ελέγχους και χρειάστηκε τρία χρόνια για να λάβει τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφότου ζητήματα στους εταιρικούς λογαριασμούς της προσέλκυσαν την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών.



Κλείσιμο Ιταλία, επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο 11,5 εκατ. ευρώ από την αρχή ανταγωνισμού τον Απρίλιο, ενώ τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι απέστειλε ακούσια στοιχεία πελατών σε χάκερ, προκαλώντας την έντονη κριτική του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών.



Οι ελλείψεις δεν ήταν μεμονωμένες, λένε οι δικαστές Όπως και σε προηγούμενες υποθέσεις που αφορούσαν εταιρείες σε κλάδους, όπως η μόδα και τα logistics, το μέτρο της δικαστικής εποπτείας έχει προληπτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι η προστασία της εταιρείας, παράλληλα με την αποκατάσταση των εσωτερικών συστημάτων συμμόρφωσης και ελέγχου, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές παράνομες συμπεριφορές.



Οι εισαγγελείς του Μιλάνου και το δικαστήριο χαρακτήρισαν «αμέλεια» τη συμπεριφορά της τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους για την αποφυγή παράνομων δραστηριοτήτων.



Η Revolut Bank UAB, η αδειοδοτημένη οντότητα του ομίλου στη Λιθουανία που λειτουργεί το ιταλικό υποκατάστημα, ανήκει στην εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο Revolut Group Holdings Ltd.



Υπό δικαστική εποπτεία έθεσε ιταλικό δικαστήριο την ευρωπαϊκή μονάδα της βρετανικής τράπεζας Revolut , έπειτα από διαπιστώσεις ότι καταδικασμένοι μαφιόζοι και πρόσωπα που εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος διοχέτευαν παράνομα κεφάλαια μέσω των λογαριασμών της.Το μέτρο, διάρκειας ενός έτους, αφορά την εγκατεστημένη στη Λιθουανία, η οποία δραστηριοποιείται στηνμέσω του τοπικού της υποκαταστήματος. Στην απόφαση των, την οποία επεξεργάστηκε το Reuters, το δικαστήριο επικαλείται «σοβαρές ελλείψεις» στους μηχανισμούς ελέγχου της τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Το δικαστήριο τουανέφερε ότι οι ανεπαρκείς δικλίδες ασφαλείας επέτρεψαν σε 24 άτομα - τα οποία είτε τελούν υπό έρευνα είτε έχουν ήδη καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα - να αποκρύψουν χρηματοοικονομικές ροές συνολικού ύψους. Κατά την ίδια περίοδο, ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα υπέβαλαν 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών σχετικά με τους 24 υπόπτους, ενώ ηδεν υπέβαλε καμία, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση.Η Revolut αναγνώρισε την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ιταλικές αρχές. «Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις και τους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος, και επενδύουμε διαρκώς στην ενίσχυση των συστημάτων μας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, των μοντέλων παρακολούθησης συναλλαγών και των εξειδικευμένων ομάδων κανονιστικής συμμόρφωσης σε όλες τις αγορές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.Σημειώνεται πως ηδεν τελεί υπό ποινική έρευνα και η εποπτεία αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στην Ιταλία, χωρίς καμία διαταραχή στις υπηρεσίες λιανικής ή εμπορικής τραπεζικής.Η Revolut αναπτύχθηκε ραγδαία από την ίδρυσή της το 2015, εξελισσόμενη σε ισχυρό ανταγωνιστή των παραδοσιακών τραπεζών, με την αποτίμησή της να φτάνει σήμερα ταΚατά καιρούς, έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τους εσωτερικούς της ελέγχους και χρειάστηκε τρία χρόνια για να λάβει τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφότου ζητήματα στους εταιρικούς λογαριασμούς της προσέλκυσαν την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών.Στην, επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμοαπό την αρχή ανταγωνισμού τον Απρίλιο, ενώ τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι απέστειλε ακούσια στοιχεία πελατών σε χάκερ, προκαλώντας την έντονη κριτική του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών.Όπως και σε προηγούμενες υποθέσεις που αφορούσαν εταιρείες σε κλάδους, όπως η μόδα και τα logistics, το μέτρο της δικαστικής εποπτείας έχει προληπτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι η προστασία της εταιρείας, παράλληλα με την αποκατάσταση των εσωτερικών συστημάτων συμμόρφωσης και ελέγχου, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές παράνομες συμπεριφορές.Οι εισαγγελείς του Μιλάνου και το δικαστήριο χαρακτήρισαν «» τη συμπεριφορά της τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους για την αποφυγή παράνομων δραστηριοτήτων., η αδειοδοτημένη οντότητα του ομίλου στη Λιθουανία που λειτουργεί το ιταλικό υποκατάστημα, ανήκει στην εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο όμιλος Revolut διαθέτει περισσότερους από 50 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως και πάνω από 5 εκατομμύρια στην Ιταλία, γεγονός που τον καθιστά τον πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό πάροχο της χώρας σε αριθμό πελατών και την κορυφαία ξένη τράπεζα.



Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ελλείψεις στους ελέγχους δεν αποτελούσαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ήταν «ενσωματωμένες σε ένα σταθερό μοντέλο διοίκησης, που εφαρμοζόταν επανειλημμένα διαχρονικά», εμποδίζοντας τις αρχές να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν παράνομα κεφάλαια.



Απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος Στο σκεπτικό τους, οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι η τράπεζα χρησιμοποιήθηκε ως «χρηματοπιστωτική δεξαμενή» για σκληρούς εγκληματίες, αποκτώντας έτσι αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών ιδρυμάτων που διαθέτουν επαρκή συστήματα κατά του ξεπλύματος χρήματος.



Το δικαστήριο διόρισε δύο δικαστικούς διαχειριστές με ευρείες εξουσίες εποπτείας και ελέγχου, οι οποίες ενδέχεται να διευρυνθούν εάν η τράπεζα δεν συνεργαστεί πλήρως ή εάν προκύψουν περαιτέρω κρίσιμα ζητήματα. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ για ένα έτος, υποκείμενο σε περιοδικές αξιολογήσεις της εφαρμογής του.



Βάσει της απόφασης, η Revolut οφείλει να εκτελέσει ένα σχέδιο αποκατάστασης 15 σημείων, έχοντας προθεσμία πέντε ημερών για να ορίσει εσωτερικό σύνδεσμο επικοινωνίας και 60 ημερών για να υποβάλει σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει τις αστοχίες συμμόρφωσης.



Οι διαχειριστές υποχρεούνται να υποβάλουν προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών και συνολική αξιολόγηση των ελέγχων κατά του ξεπλύματος χρήματος της Revolut εντός 90 ημερών.



Το ιταλικό υπουργείο Οικονομίας εξετάζει πιθανές κυρώσεις Η δικαστική ενέργεια απορρέει από έλεγχο που διενήργησε το 2024 η οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) του Μιλάνου στη Revolut Digital Assets Europe (πρώην RT Digital Securities Cyprus), την οντότητα που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων για τους Ευρωπαίους χρήστες.



Σε έκθεση που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, η οικονομική αστυνομία κατέγραψε περισσότερες από ένα εκατομμύριο παραβάσεις των κανόνων δέουσας επιμέλειας πελατών και διατήρησης δεδομένων, καθώς και 60 παραλείψεις επισήμανσης ύποπτων συναλλαγών.



Η έκθεση διαβιβάστηκε στο υπουργείο Οικονομίας της Ιταλίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Το υπουργείο δεν έχει κινήσει ακόμη επίσημα διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων από τη Revolut εκπνέει το 2027, σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, τις οποίες επικαλείται το Reuters.