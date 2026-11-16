ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, τα δύο σενάρια που εξετάζονται
ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, τα δύο σενάρια που εξετάζονται
Το ενδεχόμενο να γλίστρησαν στη σκάλα ή να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους τοξικούς καπνούς ερευνούν οι Αρχές – «Ακολούθησαν ακριβώς το πρωτόκολλο», τονίζει η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής
Τρεις συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα της οικογένειας.
Συνελήφθησαν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Η μητέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή και τα κορίτσια στον ανακριτή ανηλίκων.
Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε εξαρχής Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Όπως διευκρίνισε, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η ΔΑΕΕ, ενώ η ΕΔΕ αφορά το άλλο σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις συνθήκες του θανάτου των δύο συναδέλφων. Η ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συνέλεξε στοιχεία και μαρτυρίες και πήρε οπτικό υλικό.
Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο ανήκει ο τομέας. Μπήκαν στο ισόγειο κτήριο με πλήρη εξάρτυση και εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι η φωτιά βρισκόταν στο υπόγειο. Προσπάθησαν να την προσεγγίσουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο δεν είχε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.
Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι, όταν υπάρχει ειδοποίηση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, οι πυροσβέστες θεωρούν πιθανό να βρίσκεται κάποιος μέσα, καθώς δεν είναι σπάνιο να διαμένουν άνθρωποι σε τέτοια κτήρια. Αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και σε κάθε επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκλείεται η παρουσία ανθρώπου στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, όπως είπε, προσπάθησαν να κατέβουν και στο υπόγειο.
«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», τόνισε η κα Παπαβραμοπούλου, εξηγώντας ότι φόρεσαν πλήρη εξάρτυση και φιάλες. Περιέγραψε επίσης τη διαδικασία: το πρώτο όχημα που φτάνει, εν προκειμένω του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού, είναι το πρώτο όχημα προσβολής και ξεκινά την εγκατάσταση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Μέσα σε τρία λεπτά έφτασε και δεύτερο όχημα και στη συνέχεια κι άλλα, ενώ υπεύθυνος για το περιστατικό είναι ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος.
Για την κατάσταση της υγείας του τρίτου πυροσβέστη που νοσηλεύεται, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι καλά. Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο συναδέλφων που χάθηκαν.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου.
Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.
Συνελήφθησαν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Η μητέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή και τα κορίτσια στον ανακριτή ανηλίκων.
Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε εξαρχής Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Όπως διευκρίνισε, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η ΔΑΕΕ, ενώ η ΕΔΕ αφορά το άλλο σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις συνθήκες του θανάτου των δύο συναδέλφων. Η ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συνέλεξε στοιχεία και μαρτυρίες και πήρε οπτικό υλικό.
Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο ανήκει ο τομέας. Μπήκαν στο ισόγειο κτήριο με πλήρη εξάρτυση και εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι η φωτιά βρισκόταν στο υπόγειο. Προσπάθησαν να την προσεγγίσουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο δεν είχε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.
Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι, όταν υπάρχει ειδοποίηση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, οι πυροσβέστες θεωρούν πιθανό να βρίσκεται κάποιος μέσα, καθώς δεν είναι σπάνιο να διαμένουν άνθρωποι σε τέτοια κτήρια. Αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και σε κάθε επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκλείεται η παρουσία ανθρώπου στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, όπως είπε, προσπάθησαν να κατέβουν και στο υπόγειο.
«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», τόνισε η κα Παπαβραμοπούλου, εξηγώντας ότι φόρεσαν πλήρη εξάρτυση και φιάλες. Περιέγραψε επίσης τη διαδικασία: το πρώτο όχημα που φτάνει, εν προκειμένω του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού, είναι το πρώτο όχημα προσβολής και ξεκινά την εγκατάσταση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Μέσα σε τρία λεπτά έφτασε και δεύτερο όχημα και στη συνέχεια κι άλλα, ενώ υπεύθυνος για το περιστατικό είναι ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος.
Για την κατάσταση της υγείας του τρίτου πυροσβέστη που νοσηλεύεται, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι καλά. Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο συναδέλφων που χάθηκαν.
Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστώνΟι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 44 και 23 ετών, με τον νεότερο να έχει αποφοιτήσει από τη σχολή μόλις το περασμένο καλοκαίρι.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου.
Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.
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