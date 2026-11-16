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Φλωρίδης: Έχουν αναγνωριστεί υπερβολές στα πρόστιμα της Τροχαίας, θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις
Φλωρίδης: Έχουν αναγνωριστεί υπερβολές στα πρόστιμα της Τροχαίας, θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις
«Εάν δεν είχε καθυστερήσει μια ομάδα αριστερών τα έργα του Μετρό, τώρα θα είχαμε γραμμή στη Δυτική Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εξορθολογιστούν τα πρόστιμα για ορισμένες τροχαίες παραβάσεις και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση στα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι οδηγοί. «Σε ότι αφορά τα πρόστιμα της Τροχαίας θα γίνει εξορθολογισμός» τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στην Βεργίνα Τηλεόραση.
Ο κ Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά: «Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την τροχαία οι υπερβολές και το θέμα έχει εξετάσει το Υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες . Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η Κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις».
Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του στην Α Θεσσαλονίκης εξηγώντας ότι δέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να βοηθήσει την ομάδα βουλευτών του νομού καθώς στην πόλη αυτή έζησε, σπούδασε , εργάστηκε έχει τους φίλους και τις παρέες του.
«Στα 2500 χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ της τέτοια εξέλιξη υποδομών», είπε χαρακτηριστικά θυμίζοντας όμως τις αντιδράσεις κυρίως από ομάδα αριστερών για το Μετρό. «Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις που στοίχισαν επτά χρόνια καθυστέρησης στο έργο, τότε θα είχε επεκταθεί η λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά.
Με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να πολεμήσουν την ανάπλαση της Έκθεσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να χάσει η πόλη ένα εμβληματικό έργο και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου.
Ξέρετε, σ αυτή την πόλη κανένα μεγάλο έργο δεν έγινε χωρίς να προκληθεί αρχικά μια σύγκρουση κυρίως από την Αριστερά» , τόνισε ο Υπουργός.
Ο κ Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά: «Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την τροχαία οι υπερβολές και το θέμα έχει εξετάσει το Υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες . Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η Κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις».
Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του στην Α Θεσσαλονίκης εξηγώντας ότι δέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να βοηθήσει την ομάδα βουλευτών του νομού καθώς στην πόλη αυτή έζησε, σπούδασε , εργάστηκε έχει τους φίλους και τις παρέες του.
«Στα 2500 χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ της τέτοια εξέλιξη υποδομών», είπε χαρακτηριστικά θυμίζοντας όμως τις αντιδράσεις κυρίως από ομάδα αριστερών για το Μετρό. «Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις που στοίχισαν επτά χρόνια καθυστέρησης στο έργο, τότε θα είχε επεκταθεί η λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά.
Με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να πολεμήσουν την ανάπλαση της Έκθεσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να χάσει η πόλη ένα εμβληματικό έργο και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου.
Ξέρετε, σ αυτή την πόλη κανένα μεγάλο έργο δεν έγινε χωρίς να προκληθεί αρχικά μια σύγκρουση κυρίως από την Αριστερά» , τόνισε ο Υπουργός.
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