Γαϊδούρι έκανε... βόλτα στην εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Γαϊδούρι έκανε... βόλτα στην εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Το ζώο εντοπίστηκε να τρέχει μόνο του στο οδόστρωμα, στο ύψος του Γαλλικού - Απομακρύνθηκε με ασφάλεια χωρίς να σημειωθεί κάποιο ατύχημα
Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό προς τη Θεσσαλονίκη, όταν αντίκρισαν ένα γαϊδούρι να τρέχει μόνο του στο οδόστρωμα, ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και καταγράφηκε σε βίντεο που έστειλε ακροατής του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
Στα πλάνα φαίνεται το τετράποδο να κινείται ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, προκαλώντας έκπληξη στους οδηγούς, αλλά και ανησυχία για το ενδεχόμενο ατυχήματος.
Δείτε βίντεο:
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Ευτυχώς, η περιπέτεια του ζώου είχε αίσιο τέλος, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το γαϊδούρι πιάστηκε και απομακρύνθηκε από τον δρόμο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν την απομάκρυνσή του ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες του ή άλλα άτομα.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιο ατύχημα, παρά τον σοβαρό κίνδυνο που δημιουργούσε η παρουσία του ζώου σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και καταγράφηκε σε βίντεο που έστειλε ακροατής του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
Στα πλάνα φαίνεται το τετράποδο να κινείται ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, προκαλώντας έκπληξη στους οδηγούς, αλλά και ανησυχία για το ενδεχόμενο ατυχήματος.
Δείτε βίντεο:
Ευτυχώς, η περιπέτεια του ζώου είχε αίσιο τέλος, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το γαϊδούρι πιάστηκε και απομακρύνθηκε από τον δρόμο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν την απομάκρυνσή του ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες του ή άλλα άτομα.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιο ατύχημα, παρά τον σοβαρό κίνδυνο που δημιουργούσε η παρουσία του ζώου σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
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