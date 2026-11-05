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Τραγωδία στον Ασπρόπυργο με νεκρό 20χρονο μοτοσικλετιστή, προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και κολώνα
Τραγωδία στον Ασπρόπυργο με νεκρό 20χρονο μοτοσικλετιστή, προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και κολώνα
O νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας για άγνωστο λόγω, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να πέσει αρχικά πάνω στη συρόμενη μεταλλική καγκελόπορτα επιχείρησης
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής στον Ασπρόπυργο, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε διαδοχικά σε μεταλλική καγκελόπορτα επιχείρησης και σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας για άγνωστο λόγω, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να πέσει αρχικά πάνω στη συρόμενη μεταλλική καγκελόπορτα επιχείρησης.
Στη συνέχεια, η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με τον 20χρονο να καταλήγει στο οδόστρωμα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και ο νεαρός έχασε τη ζωή του.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής δεύτερου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν από την εκτροπή της μοτοσικλέτας.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους γειτονικών επιχειρήσεων και διερχόμενους οδηγούς, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του θανατηφόρου τροχαίου.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας για άγνωστο λόγω, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να πέσει αρχικά πάνω στη συρόμενη μεταλλική καγκελόπορτα επιχείρησης.
Στη συνέχεια, η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με τον 20χρονο να καταλήγει στο οδόστρωμα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και ο νεαρός έχασε τη ζωή του.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής δεύτερου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν από την εκτροπή της μοτοσικλέτας.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους γειτονικών επιχειρήσεων και διερχόμενους οδηγούς, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του θανατηφόρου τροχαίου.
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