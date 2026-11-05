Τέσσερα σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην ίδια γειτονιά στα Φάρσαλα, υποψίες ότι δηλητηριάστηκαν με φόλες
ΕΛΛΑΔΑ
Φάρσαλα Σκυλιά Φόλες

Τέσσερα σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην ίδια γειτονιά στα Φάρσαλα, υποψίες ότι δηλητηριάστηκαν με φόλες

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από κάτοικο της περιοχής Θωμαΐδη - Τα ζώα δεν είχαν ιδιοκτήτη και τα φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς

Τέσσερα σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην ίδια γειτονιά στα Φάρσαλα, υποψίες ότι δηλητηριάστηκαν με φόλες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερα σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά στην περιοχή Θωμαΐδη στα Φάρσαλα, με τις υποψίες να στρέφονται στο ενδεχόμενο δηλητηρίασής τους από φόλες. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (2/11) και έγινε γνωστό έπειτα από αναφορά κατοίκου της περιοχής.

Σύμφωνα με το ifarsala.gr, τα τέσσερα ζώα δεν ανήκαν σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, καθώς τη φροντίδα και τη διατροφή τους είχαν αναλάβει από κοινού οι κάτοικοι της γειτονιάς.

Η γυναίκα που ανέφερε το περιστατικό εξέφρασε την ανησυχία της για τον θάνατο των σκυλιών, με την πιθανότητα να τους χορηγήθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα να εξετάζεται ως πιθανή αιτία.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης