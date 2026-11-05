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Τέσσερα σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην ίδια γειτονιά στα Φάρσαλα, υποψίες ότι δηλητηριάστηκαν με φόλες
Τέσσερα σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην ίδια γειτονιά στα Φάρσαλα, υποψίες ότι δηλητηριάστηκαν με φόλες
Το περιστατικό καταγγέλθηκε από κάτοικο της περιοχής Θωμαΐδη - Τα ζώα δεν είχαν ιδιοκτήτη και τα φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς
Τέσσερα σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά στην περιοχή Θωμαΐδη στα Φάρσαλα, με τις υποψίες να στρέφονται στο ενδεχόμενο δηλητηρίασής τους από φόλες. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (2/11) και έγινε γνωστό έπειτα από αναφορά κατοίκου της περιοχής.
Σύμφωνα με το ifarsala.gr, τα τέσσερα ζώα δεν ανήκαν σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, καθώς τη φροντίδα και τη διατροφή τους είχαν αναλάβει από κοινού οι κάτοικοι της γειτονιάς.
Η γυναίκα που ανέφερε το περιστατικό εξέφρασε την ανησυχία της για τον θάνατο των σκυλιών, με την πιθανότητα να τους χορηγήθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα να εξετάζεται ως πιθανή αιτία.
Σύμφωνα με το ifarsala.gr, τα τέσσερα ζώα δεν ανήκαν σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, καθώς τη φροντίδα και τη διατροφή τους είχαν αναλάβει από κοινού οι κάτοικοι της γειτονιάς.
Η γυναίκα που ανέφερε το περιστατικό εξέφρασε την ανησυχία της για τον θάνατο των σκυλιών, με την πιθανότητα να τους χορηγήθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα να εξετάζεται ως πιθανή αιτία.
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