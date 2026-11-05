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Στο νοσοκομείο 12χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Πύργο
Στο νοσοκομείο 12χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Πύργο
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη διασταύρωση των οδών Πατρών και Δεληγιάννη - Η ανήλικη φέρεται να έπεσε στο πλάι διερχόμενου οχήματος
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 12χρονο κορίτσι Ρομά, το οποίο τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο στη συμβολή των οδών Πατρών και Δεληγιάννη στον Πύργο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο και, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε στο πλάι αυτοκινήτου που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να παραλαμβάνει τη 12χρονη, προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο και, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε στο πλάι αυτοκινήτου που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να παραλαμβάνει τη 12χρονη, προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.
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