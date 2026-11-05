Ειρήνη Αγαπηδάκη στην ημερίδα του ygeiamou: Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πληρέστερα εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρώπη

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Το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού που δημιουργήσαμε είναι μία μεγάλη κατάκτηση

Σε σχέση με την κάλυψη που επιτυγχάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη διευκρίνισε ότι «οι εμβολιασμοί έχουν δύο βασικά εμπόδια: Τις ενδοπροσωπικές μεταβλητές, τη διστακτικότητα, το φόβο, την παραπληροφόρηση, τη χαμηλή γραμματοσύνη υγείας. Και υπάρχουν και τα δομικά εμπόδια, που αναλύονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τη γεωγραφική απόσταση στη χώρα μας - και γι’ αυτό έχουμε τις Κινητές Ομάδες Υγείας και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος στην Ελλάδα που να έχουμε επισκεφθεί είτε στην κοινότητα είτε κατοίκων που να μην κάνουμε εμβολιασμούς και ειδικά για τον έρπητα ζωστήρα».«Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί όπως ξέρετε είμαι ένας άνθρωπος που πάω και στο πεδίο απευθείας, είναι ότι οι ηλικιωμένοι όχι απλώς είναι ενήμεροι, αλλά έχουνε μία αγωνία να εμβολιαστούν. Αυτό δείχνει ότι πολλά πράγματα, που πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στις έρευνες και πρέπει να πάμε στο πεδίο για να λάβουμε γνώση. Θεωρώ ότι έχει περάσει η πληροφορία που αφορά την ευαλωτότητα ενός ατόμου έναντι της νόσου και γι’ αυτό το λόγο, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που έχουμε τις Κινητές Ομάδες Υγείας, είμαστε σε θέση άμεσα να καλύψουμε αυτή την ανάγκη γιατί ο Προσωπικός Γιατρός από μόνος του δεν φτάνει. Πρέπει εμείς, το κράτος, να φτάσουμε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό», συμπλήρωσε.Καθέτως αρνητική στην ενδεχόμενη «επιδότηση» του εμβολιασμού, μέσω επιπλέον μπόνους στους γιατρούς δήλωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογραμμίζοντας ότι «το νόημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα -κι εδώ θα γίνω λίγο αιχμηρή- είναι ότι δεν χρειάζονται κίνητρα προς τον γιατρό για τον εμβολιασμό. Είναι βασική του υποχρέωση. Θεωρώ πως δεν πρέπει να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε έναν γιατρό της Πρωτοβάθμιας για να καλύψει ένα βασικότατο κομμάτι των καθηκόντων του. Κάνουμε λάθος συζήτηση. Έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από πυλώνες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Προσωπικό Γιατρό και Παιδίατρο, Κέντρα Υγείας, Κινητές Ομάδες κ.λπ) δεν έχουμε αφήσει τον Προσωπικό Γιατρό μόνο του, ως υπεύθυνο για τον εμβολιασμό. Επομένως, είναι σημαντικότατο να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι βασική θεσμική υποχρέωση κάθε επαγγελματία υγείας της πρωτοβάθμιας να ασχολείται με τον τομέα της πρόληψης και το κομμάτι του εμβολιασμού, των προληπτικών εξετάσεων. Διαφορετικά μπαίνουμε σε μία συντεχνιακή λογική, βάσει της οποίας για κάθε τι θα πρέπει να βάζουμε ένα μπόνους, να δίνουμε ένα κίνητρο. Έτσι όμως στο τέλος κατά κάποιο τρόπο απεμπολείται το βασικό πλαίσιο των καθηκόντων του λειτουργήματος του ιατρού και του επαγγελματία υγείας. Και με βρίσκεται κάθετη σε αυτό το σημείο».Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο αναλυτικά, όπως εξήγησε η κυρία Αγαπηδάκη «για μας δεν υπάρχει ερώτημα φαρμακοποιός ή γιατρός. Όλοι εδώ οι εταίροι ανήκουν στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο κάθε ένας και κάποιοι άλλοι ακόμα που δεν είναι σήμερα εδώ επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές έχουν διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι του εμβολιασμού.Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όταν συζητάμε για την εμβολιαστική κάλυψη από πλευράς υπουργείου Υγείας, υπάρχουν δύο διακριτές κατηγορίες πολιτικών που εφαρμόζουμε: Η μία αφορά στο δομικό κομμάτι και η άλλη στο λειτουργικό. Στο δομικό κομμάτι, λοιπόν, η Ελλάδα δεν είχε το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού. Τώρα το έχει.Κι αυτό είναι μία σπουδαία κατάκτηση. Το ότι σήμερα ακούω κριτική είναι επειδή ακριβώς υπάρχει πια το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού επίσης υπάρχει μία σειρά από δυνατότητες.Υπάρχει ο Ψηφιακός Βοηθός για τους γιατρούς. Εάν ο γιατρός ρωτήσει τον Ψηφιακό Βοηθό "ποια εμβόλια δεν έχει κάνει ο ασθενής;" θα το βγάλει αυτόματα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε. Έχουμε φροντίσει από το υπουργείο Υγείας να κάνουμε ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το γιατρό. Αλλά οι γιατροί αν δεν το γνωρίζουν ποιο είναι το όφελος του Ψηφιακού Βοηθού, το θέμα είναι ότι παίρνει λίγο χρόνο να εξοικειωθούν και οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας με όλα αυτά τα εργαλεία. Δεν είμαστε ρομπότ να πατάμε ένα κουμπί τη μία μέρα και το εργαλείο να είναι διαθέσιμο την άλλη μέρα. Οπότε, εδώ είμαστε να ενημερώνουμε να δούμε και τι άλλες βελτιώσεις μπορεί να κάνουμε στο σύστημα.Φυσικά, πάντοτε τα πάντα επιδέχονται βελτίωσης ειλικρινά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει μια τελειότητα σε οτιδήποτε που αφορά τη ζωή όχι μόνο την υγεία.Είναι προς ανάρτηση, έχει εγκριθεί και έχει τις εξής νέες συστάσεις στο κομμάτι του νέου εμβολίου για τον πνευμονιόκοκκο. Συνεχίζεται η αποζημίωση του εμβολίου HPV έως το τέλος του 2027 για κορίτσια και αγόρια 15 ως 18 ετών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μας. Και για τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, οι οποίες εντοπίζονται με τους επικίνδυνους ιούς. Διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων εμβολιασμού για τον RSV, δίνουμε έμφαση στους ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Έχουν δοθεί διευκρινίσεις στο νέο εμβολιαστικό πρόγραμμα για ενήλικες που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες. Και βέβαια έχουμε συνεχή παρακολούθηση, προκειμένου, εάν χρειαστεί να προσθέσουμε και νέα εμβόλια. Η χώρα μας έχει ένα από τα πιο πλήρη εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».